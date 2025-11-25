Поможет не только заморозка: как сделать терпкую хурму сладкой
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Проверенные способы ускорить созревание хурмы в домашних условиях
Хурма — один из самых ярких фруктов осенне-зимнего сезона. Но радость от ее покупки омрачается, если плоды недозрелые, твердые и вяжущие на вкус.
К счастью, это можно легко исправить. Существуют простые и проверенные способы, которые помогут быстро "довести" хурму до спелости прямо дома и без лишних усилий.
Как ускорить дозревание хурмы — лайфхаки
Самый быстрый способ — заморозка.
Положите твердую хурму целиком в морозильную камеру на 12–24 часа. Затем достаньте плоды, дайте им полностью оттаять при комнатной температуре. После разморозки хурма становится мягкой и сладкой.
Этот способ идеален, если вам нужно "дозреть" хурму буквально за сутки. Вкус будет как у переспевшей хурмы сорта "Королек" – нежный и почти желеобразный.
Еще один способ — положить хурму вместе с другими фруктами в пакет.
Возьмите обычный бумажный пакет (не полиэтиленовый!) и положите в него 2–3 спелых яблока или банана (чем спелее – тем лучше) и 3–6 штук твердой хурмы. Плотно закройте пакет и оставьте в темном месте при комнатной температуре. Откройте пакет спустя 24–48 часов. Обычно хурма становится мягкой и сладкой уже на второй день.
Эти лайфхаки выручат в случае, если дома оказались недозревшие плоды, но гораздо проще и приятнее сразу купить спелую и сладкую хурму.
Как выбрать спелую хурму в магазине или на рынке
- Цвет должен быть насыщенно-оранжевым или красно-оранжевым, почти просвечивающим (у "Королька" может быть коричневатая мякоть внутри даже при твердой кожуре).
- Кожица гладкая, блестящая, без зеленых участков у плодоножки.
- Наощупь хурма должна быть слегка мягкой, особенно вокруг плодоножки, если это не сорт "Шарон" или "Персимон", которые специально выведены твердыми.
- Листья хурмы должны быть сухими и коричневыми, а не зелеными.
- Спелая хурма пахнет сладко и приятно, недозревшая почти не имеет запаха.
Ранее "Телеграф" делился лайфхаками, которые помогут правильно приготовить квашеную капусту.