Приготуйте так капусту — і вона стане вашим улюбленим гарніром: проста страва, що дивує смаком (відео)

Марія Швець
Капуста у вершках
Капуста у вершках. Фото instagram.com

Смачна та оригінальна страва

Капуста давно посідає важливе місце в кулінарії — цей овоч використовують для салатів, тушкування, запікання, а інколи навіть для приготування оригінальних мафінів. Універсальність капусти дозволяє створювати як прості буденні страви, так і несподівані гастрономічні поєднання. Проте сьогодні пропонується спосіб, який дає змогу поглянути на звичний продукт по-новому — ніжна, соковита запечена капуста у вершковому соусі. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "olga_riabenko_".

Як приготувати капусту смачно

Інгредієнти:

  • капуста молода (середня) – 1 шт.;
  • олія – 3 ст. л.;
  • паприка – 2 ч. л.;
  • базилік сушений – 1 ч. л.;
  • суміш спецій для грилю – 2 ч. л.;
  • цибуля – 1 шт.;
  • масло – 30 г;
  • борошно – 1 ст. л.;
  • бульйон – 250–300 мл;
  • вершки жирні – 150 мл;
  • сіль, перець – за смаком;
  • пармезан (за бажанням) – 100 г.;

Спосіб приготування:

  1. Нарізати капусту великими скибками, обсмажити на олії до золотавої скоринки та посипати спеціями.
  2. Розтопити в тій самій сковорідці масло, обсмажити цибулю, додати борошно, влити бульйон і вершки, всипати тертий пармезан і довести до смаку.
  3. Перекласти капусту в соус, накрити кришкою або фольгою.
  4. Запікати при 180°С протягом 30 хвилин.
