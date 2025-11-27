Приготуйте так капусту — і вона стане вашим улюбленим гарніром: проста страва, що дивує смаком (відео)
-
-
Смачна та оригінальна страва
Капуста давно посідає важливе місце в кулінарії — цей овоч використовують для салатів, тушкування, запікання, а інколи навіть для приготування оригінальних мафінів. Універсальність капусти дозволяє створювати як прості буденні страви, так і несподівані гастрономічні поєднання. Проте сьогодні пропонується спосіб, який дає змогу поглянути на звичний продукт по-новому — ніжна, соковита запечена капуста у вершковому соусі. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "olga_riabenko_".
Як приготувати капусту смачно
Інгредієнти:
- капуста молода (середня) – 1 шт.;
- олія – 3 ст. л.;
- паприка – 2 ч. л.;
- базилік сушений – 1 ч. л.;
- суміш спецій для грилю – 2 ч. л.;
- цибуля – 1 шт.;
- масло – 30 г;
- борошно – 1 ст. л.;
- бульйон – 250–300 мл;
- вершки жирні – 150 мл;
- сіль, перець – за смаком;
- пармезан (за бажанням) – 100 г.;
Спосіб приготування:
- Нарізати капусту великими скибками, обсмажити на олії до золотавої скоринки та посипати спеціями.
- Розтопити в тій самій сковорідці масло, обсмажити цибулю, додати борошно, влити бульйон і вершки, всипати тертий пармезан і довести до смаку.
- Перекласти капусту в соус, накрити кришкою або фольгою.
- Запікати при 180°С протягом 30 хвилин.