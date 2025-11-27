Приготуйте так капусту — і вона стане вашим улюбленим гарніром: проста страва, що дивує смаком (відео)

Смачна та оригінальна страва

Капуста давно посідає важливе місце в кулінарії — цей овоч використовують для салатів, тушкування, запікання, а інколи навіть для приготування оригінальних мафінів. Універсальність капусти дозволяє створювати як прості буденні страви, так і несподівані гастрономічні поєднання. Проте сьогодні пропонується спосіб, який дає змогу поглянути на звичний продукт по-новому — ніжна, соковита запечена капуста у вершковому соусі. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "olga_riabenko_".

Як приготувати капусту смачно

Інгредієнти:

капуста молода (середня) – 1 шт.;

олія – 3 ст. л.;

паприка – 2 ч. л.;

базилік сушений – 1 ч. л.;

суміш спецій для грилю – 2 ч. л.;

цибуля – 1 шт.;

масло – 30 г;

борошно – 1 ст. л.;

бульйон – 250–300 мл;

вершки жирні – 150 мл;

сіль, перець – за смаком;

пармезан (за бажанням) – 100 г.;

Спосіб приготування: