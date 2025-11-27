Приготовьте так капусту — и она станет вашим любимым гарниром: простое блюдо, удивляющее вкусом (видео)

Вкусное и оригинальное блюдо

Капуста давно занимает важное место в кулинарии – этот овощ используют для салатов, тушения, запекания, а иногда даже для приготовления оригинальных мафинов. Универсальность капусты позволяет создавать как простые обычные блюда, так и неожиданные гастрономические сочетания. Однако сегодня предлагается способ, позволяющий взглянуть на привычный продукт по-новому — нежная, сочная запеченная капуста в сливочном соусе. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "olga_riabenko_".

Как приготовить капусту вкусно

Ингредиенты:

капуста молодая (средняя) – 1 шт.;

масло растительное – 3 ст. л.;

паприка – 2 ч. л.;

базилик сушеный – 1 ч. л.;

смесь специй для гриля – 2 ч. л.;

лук – 1 шт.;

масло – 30 г;

мука – 1 ст. л.;

бульон – 250–300 мл;

сливки жирные – 150 мл;

соль, перец – по вкусу;

пармезан (по желанию) – 100 г.;

Способ приготовления: