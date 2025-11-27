Укр

Приготовьте так капусту — и она станет вашим любимым гарниром: простое блюдо, удивляющее вкусом (видео)

Мария Швец
Капуста в сливках
Капуста в сливках. Фото instagram.com

Вкусное и оригинальное блюдо

Капуста давно занимает важное место в кулинарии – этот овощ используют для салатов, тушения, запекания, а иногда даже для приготовления оригинальных мафинов. Универсальность капусты позволяет создавать как простые обычные блюда, так и неожиданные гастрономические сочетания. Однако сегодня предлагается способ, позволяющий взглянуть на привычный продукт по-новому — нежная, сочная запеченная капуста в сливочном соусе. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "olga_riabenko_".

Как приготовить капусту вкусно

Ингредиенты:

  • капуста молодая (средняя) – 1 шт.;
  • масло растительное – 3 ст. л.;
  • паприка – 2 ч. л.;
  • базилик сушеный – 1 ч. л.;
  • смесь специй для гриля – 2 ч. л.;
  • лук – 1 шт.;
  • масло – 30 г;
  • мука – 1 ст. л.;
  • бульон – 250–300 мл;
  • сливки жирные – 150 мл;
  • соль, перец – по вкусу;
  • пармезан (по желанию) – 100 г.;

Способ приготовления:

  1. Нарезать капусту большими ломтиками, обжарить на растительном масле до золотистой корочки и посыпать специями.
  2. Растопить в той же сковороде масло, обжарить лук, добавить муку, влить бульон и сливки, всыпать тертый пармезан и довести по вкусу.
  3. Переложить капусту в соус, накрыть крышкой или фольгой.
  4. Запекать при 180 С в течение 30 минут.
