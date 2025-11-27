Приготовьте так капусту — и она станет вашим любимым гарниром: простое блюдо, удивляющее вкусом (видео)
Вкусное и оригинальное блюдо
Капуста давно занимает важное место в кулинарии – этот овощ используют для салатов, тушения, запекания, а иногда даже для приготовления оригинальных мафинов. Универсальность капусты позволяет создавать как простые обычные блюда, так и неожиданные гастрономические сочетания. Однако сегодня предлагается способ, позволяющий взглянуть на привычный продукт по-новому — нежная, сочная запеченная капуста в сливочном соусе. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "olga_riabenko_".
Как приготовить капусту вкусно
Ингредиенты:
- капуста молодая (средняя) – 1 шт.;
- масло растительное – 3 ст. л.;
- паприка – 2 ч. л.;
- базилик сушеный – 1 ч. л.;
- смесь специй для гриля – 2 ч. л.;
- лук – 1 шт.;
- масло – 30 г;
- мука – 1 ст. л.;
- бульон – 250–300 мл;
- сливки жирные – 150 мл;
- соль, перец – по вкусу;
- пармезан (по желанию) – 100 г.;
Способ приготовления:
- Нарезать капусту большими ломтиками, обжарить на растительном масле до золотистой корочки и посыпать специями.
- Растопить в той же сковороде масло, обжарить лук, добавить муку, влить бульон и сливки, всыпать тертый пармезан и довести по вкусу.
- Переложить капусту в соус, накрыть крышкой или фольгой.
- Запекать при 180 С в течение 30 минут.