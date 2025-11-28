Ця закуска затьмарить крабовий салат: рецепт салату "Маргарита"
Цей святковий салат готується дуже швидко
На свята багато хто готує перевірені страви на кшталт салату з крабовими паличками. Але коли на столі з'являється нова закуска з цікавим поєднанням інгредієнтів, вона одразу привертає увагу гостей. Якщо ви шукаєте рецепт саме такої страви, спробуйте приготувати салат "Маргарита" з м'ясом та ананасом. У ньому поєднується і виразний смак копченого м'яса, і солодкість фруктів, і свіжість овочів.
Рецептом страви поділилися на YouTube-каналі "ВІКА-Прості рецепти". Стверджується що на приготування "Маргарити" піде всього 5 хвилин, тому що потрібно лише нарізати інгредієнти та заправити їх майонезом.
Інгредієнти:
- ананаси консервовані — 150 г
- болгарський червоний або зелений перець — 1 великий
- шинка або копчене куряче філе — 250 г
- сир твердий — 150 г
- маслини без кісточки — 1 банка
- майонез — на смак
- сіль та чорний перець — на смак
- зелень — для прикраси
Етапи приготування
- Нарізаємо копчене м'ясо соломкою.
- Болгарський перець ріжемо маленькими кубиками — так салат виглядатиме акуратно та святково.
- Ананаси відкидаємо на сито, щоб злити зайву вологу.
- Сир натираємо на великій тертці.
- Маслини нарізаємо кружальцями або часточками.
- З’єднуємо все в глибокій мисці, додаємо майонез, сіль та перець.
- Обережно перемішуємо, щоб зберегти соковитість.
Цю закуску можна подати у великому салатнику, або розкласти індивідуально для кожного гостя у креманки.