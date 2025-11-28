Ця закуска затьмарить крабовий салат: рецепт салату "Маргарита"

Цей святковий салат готується дуже швидко

На свята багато хто готує перевірені страви на кшталт салату з крабовими паличками. Але коли на столі з'являється нова закуска з цікавим поєднанням інгредієнтів, вона одразу привертає увагу гостей. Якщо ви шукаєте рецепт саме такої страви, спробуйте приготувати салат "Маргарита" з м'ясом та ананасом. У ньому поєднується і виразний смак копченого м'яса, і солодкість фруктів, і свіжість овочів.

Рецептом страви поділилися на YouTube-каналі "ВІКА-Прості рецепти". Стверджується що на приготування "Маргарити" піде всього 5 хвилин, тому що потрібно лише нарізати інгредієнти та заправити їх майонезом.

Інгредієнти:

ананаси консервовані — 150 г

болгарський червоний або зелений перець — 1 великий

шинка або копчене куряче філе — 250 г

сир твердий — 150 г

маслини без кісточки — 1 банка

майонез — на смак

сіль та чорний перець — на смак

зелень — для прикраси

Етапи приготування

Нарізаємо копчене м'ясо соломкою. Болгарський перець ріжемо маленькими кубиками — так салат виглядатиме акуратно та святково. Ананаси відкидаємо на сито, щоб злити зайву вологу. Сир натираємо на великій тертці. Маслини нарізаємо кружальцями або часточками. З’єднуємо все в глибокій мисці, додаємо майонез, сіль та перець. Обережно перемішуємо, щоб зберегти соковитість.

Цю закуску можна подати у великому салатнику, або розкласти індивідуально для кожного гостя у креманки.