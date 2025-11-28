Рус

Ця закуска затьмарить крабовий салат: рецепт салату "Маргарита"

Наталя Граковська
Читать на русском
Гості точно оцінять салат із копченим м'ясом та ананасом
Гості точно оцінять салат із копченим м’ясом та ананасом. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Цей святковий салат готується дуже швидко

На свята багато хто готує перевірені страви на кшталт салату з крабовими паличками. Але коли на столі з'являється нова закуска з цікавим поєднанням інгредієнтів, вона одразу привертає увагу гостей. Якщо ви шукаєте рецепт саме такої страви, спробуйте приготувати салат "Маргарита" з м'ясом та ананасом. У ньому поєднується і виразний смак копченого м'яса, і солодкість фруктів, і свіжість овочів.

Рецептом страви поділилися на YouTube-каналі "ВІКА-Прості рецепти". Стверджується що на приготування "Маргарити" піде всього 5 хвилин, тому що потрібно лише нарізати інгредієнти та заправити їх майонезом.

Інгредієнти:

  • ананаси консервовані — 150 г
  • болгарський червоний або зелений перець — 1 великий
  • шинка або копчене куряче філе — 250 г
  • сир твердий — 150 г
  • маслини без кісточки — 1 банка
  • майонез — на смак
  • сіль та чорний перець — на смак
  • зелень — для прикраси

Етапи приготування

  1. Нарізаємо копчене м'ясо соломкою.
  2. Болгарський перець ріжемо маленькими кубиками — так салат виглядатиме акуратно та святково.
  3. Ананаси відкидаємо на сито, щоб злити зайву вологу.
  4. Сир натираємо на великій тертці.
  5. Маслини нарізаємо кружальцями або часточками.
  6. З’єднуємо все в глибокій мисці, додаємо майонез, сіль та перець.
  7. Обережно перемішуємо, щоб зберегти соковитість.

Цю закуску можна подати у великому салатнику, або розкласти індивідуально для кожного гостя у креманки.

#Рецепти #Салат #Закуска #Салати #Святковий стіл