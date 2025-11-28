Эта закуска затмит крабовый салат: рецепт салата "Маргарита"

Этот праздничный салат готовится очень быстро

На праздники многие готовят проверенные блюда вроде салата с крабовыми палочками. Но когда на столе появляется новая закуска с интересным сочетанием ингредиентов, она сразу привлекает внимание гостей. Если вы ищете рецепт именно такого блюда, попробуйте приготовить салат "Маргарита" с мясом и ананасом. В нем сочетается и выразительный вкус копченого мяса, и сладость фруктов, и свежесть овощей.

Рецептом блюда поделились на YouTube-канале "ВІКА -Простые Рецепты". Утверждается что на приготовление "Маргариты" уйдет всего 5 минут, так как нужно всего лишь нарезать ингредиенты и заправить их майонезом.

Ингредиенты:

ананасы консервированные — 150 г

болгарский красный или зеленый перец — 1 крупный

ветчина или копченое филе куриное — 250 г

сыр твердый — 150 г

маслины без косточки — 1 банка

майонез — по вкусу

соль и черный перец — по вкусу

зелень — для украшения

Этапы приготовления

Нарезаем копченое мясо соломкой. Болгарский перец режем маленькими кубиками — так салат выглядит аккуратно и празднично. Ананасы откидываем на сито, чтобы слить лишнюю влагу. Сыр натираем на крупной терке. Маслины нарезаем кружочками или дольками. Соединяем все в глубокой миске, добавляем майонез, соль и перец. Осторожно перемешиваем, чтобы сохранить сочность.

Эту закуску можно подать в большом салатнике, или разложить индивидуально для каждого гостя в креманки.