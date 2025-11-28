Укр

Эта закуска затмит крабовый салат: рецепт салата "Маргарита"

Наталья Граковская
Новость обновлена 28 ноября 2025, 18:41
Гости точно оценят салат с копченым мясом и ананасом. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Этот праздничный салат готовится очень быстро

На праздники многие готовят проверенные блюда вроде салата с крабовыми палочками. Но когда на столе появляется новая закуска с интересным сочетанием ингредиентов, она сразу привлекает внимание гостей. Если вы ищете рецепт именно такого блюда, попробуйте приготовить салат "Маргарита" с мясом и ананасом. В нем сочетается и выразительный вкус копченого мяса, и сладость фруктов, и свежесть овощей.

Рецептом блюда поделились на YouTube-канале "ВІКА -Простые Рецепты". Утверждается что на приготовление "Маргариты" уйдет всего 5 минут, так как нужно всего лишь нарезать ингредиенты и заправить их майонезом.

Ингредиенты:

  • ананасы консервированные — 150 г
  • болгарский красный или зеленый перец — 1 крупный
  • ветчина или копченое филе куриное — 250 г
  • сыр твердый — 150 г
  • маслины без косточки — 1 банка
  • майонез — по вкусу
  • соль и черный перец — по вкусу
  • зелень — для украшения

Этапы приготовления

  1. Нарезаем копченое мясо соломкой.
  2. Болгарский перец режем маленькими кубиками — так салат выглядит аккуратно и празднично.
  3. Ананасы откидываем на сито, чтобы слить лишнюю влагу.
  4. Сыр натираем на крупной терке.
  5. Маслины нарезаем кружочками или дольками.
  6. Соединяем все в глубокой миске, добавляем майонез, соль и перец.
  7. Осторожно перемешиваем, чтобы сохранить сочность.

Эту закуску можно подать в большом салатнике, или разложить индивидуально для каждого гостя в креманки.

