Эта закуска затмит крабовый салат: рецепт салата "Маргарита"
-
-
Этот праздничный салат готовится очень быстро
На праздники многие готовят проверенные блюда вроде салата с крабовыми палочками. Но когда на столе появляется новая закуска с интересным сочетанием ингредиентов, она сразу привлекает внимание гостей. Если вы ищете рецепт именно такого блюда, попробуйте приготовить салат "Маргарита" с мясом и ананасом. В нем сочетается и выразительный вкус копченого мяса, и сладость фруктов, и свежесть овощей.
Рецептом блюда поделились на YouTube-канале "ВІКА -Простые Рецепты". Утверждается что на приготовление "Маргариты" уйдет всего 5 минут, так как нужно всего лишь нарезать ингредиенты и заправить их майонезом.
Ингредиенты:
- ананасы консервированные — 150 г
- болгарский красный или зеленый перец — 1 крупный
- ветчина или копченое филе куриное — 250 г
- сыр твердый — 150 г
- маслины без косточки — 1 банка
- майонез — по вкусу
- соль и черный перец — по вкусу
- зелень — для украшения
Этапы приготовления
- Нарезаем копченое мясо соломкой.
- Болгарский перец режем маленькими кубиками — так салат выглядит аккуратно и празднично.
- Ананасы откидываем на сито, чтобы слить лишнюю влагу.
- Сыр натираем на крупной терке.
- Маслины нарезаем кружочками или дольками.
- Соединяем все в глубокой миске, добавляем майонез, соль и перец.
- Осторожно перемешиваем, чтобы сохранить сочность.
Эту закуску можно подать в большом салатнике, или разложить индивидуально для каждого гостя в креманки.