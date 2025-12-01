Цитрусова магія: салат, який створює настрій Нового року (відео)
На новорічний стіл зазвичай готують перевірені часом салати — олів’є, "шубу", м’ясні та сирні нарізки.
А також дедалі частіше обирають незвичні варіанти, як-от салат "Веселка". Але сьогодні ми пропонуємо легку, сучасну і водночас святкову альтернативу — салат із креветками, мандаринами та авокадо, який вражає поєднанням соковитих, ніжних і свіжих нот. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "recipes.naumenko".
Як приготувати салат з руколою, апельсинами та креветками
Інгредієнти:
- рукола – 70 г;
- мандарини – 2 шт.;
- авокадо – 1 шт.;
- червона цибуля – 1 маленька;
- креветка королівська – 8 шт.;
- часник – 2 зубчики;
- вершкове масло – 20 г;
- оливкова олія – 2 ст. л.;
- лимонний сік – 1 ст. л.;
- мед – 1 ч. л.;
- гірчиця в зернах – 0,5 ч. л.;
- сіль – дрібка;
Спосіб приготування:
- Очистити креветки та обсмажити їх на вершковому маслі разом із подрібненим часником до золотистої скоринки.
- Очистити мандарини та розібрати на часточки, авокадо нарізати скибками, цибулю — тонкими півкільцями.
- Викласти руколу на тарілку, зверху розподілити мандарини, авокадо та цибулю.
- Додати теплі креветки.
- Змішати оливкову олію, лимонний сік, мед, гірчицю та сіль до однорідності.
- Полити салат заправкою безпосередньо перед подачею.