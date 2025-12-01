Цитрусова магія: салат, який створює настрій Нового року (відео)

На новорічний стіл зазвичай готують перевірені часом салати — олів’є, "шубу", м’ясні та сирні нарізки.

А також дедалі частіше обирають незвичні варіанти, як-от салат "Веселка". Але сьогодні ми пропонуємо легку, сучасну і водночас святкову альтернативу — салат із креветками, мандаринами та авокадо, який вражає поєднанням соковитих, ніжних і свіжих нот. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "recipes.naumenko".

Як приготувати салат з руколою, апельсинами та креветками

Інгредієнти:

рукола – 70 г;

мандарини – 2 шт.;

авокадо – 1 шт.;

червона цибуля – 1 маленька;

креветка королівська – 8 шт.;

часник – 2 зубчики;

вершкове масло – 20 г;

оливкова олія – 2 ст. л.;

лимонний сік – 1 ст. л.;

мед – 1 ч. л.;

гірчиця в зернах – 0,5 ч. л.;

сіль – дрібка;

Спосіб приготування: