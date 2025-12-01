Рус

Цитрусова магія: салат, який створює настрій Нового року (відео)

Марія Швець
Салат з руколою, апельсинами та сиром
На новорічний стіл зазвичай готують перевірені часом салати — олів’є, "шубу", м’ясні та сирні нарізки.

А також дедалі частіше обирають незвичні варіанти, як-от салат "Веселка". Але сьогодні ми пропонуємо легку, сучасну і водночас святкову альтернативу — салат із креветками, мандаринами та авокадо, який вражає поєднанням соковитих, ніжних і свіжих нот. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "recipes.naumenko".

Як приготувати салат з руколою, апельсинами та креветками

Інгредієнти:

  • рукола – 70 г;
  • мандарини – 2 шт.;
  • авокадо – 1 шт.;
  • червона цибуля – 1 маленька;
  • креветка королівська – 8 шт.;
  • часник – 2 зубчики;
  • вершкове масло – 20 г;
  • оливкова олія – 2 ст. л.;
  • лимонний сік – 1 ст. л.;
  • мед – 1 ч. л.;
  • гірчиця в зернах – 0,5 ч. л.;
  • сіль – дрібка;

Спосіб приготування:

  1. Очистити креветки та обсмажити їх на вершковому маслі разом із подрібненим часником до золотистої скоринки.
  2. Очистити мандарини та розібрати на часточки, авокадо нарізати скибками, цибулю — тонкими півкільцями.
  3. Викласти руколу на тарілку, зверху розподілити мандарини, авокадо та цибулю.
  4. Додати теплі креветки.
  5. Змішати оливкову олію, лимонний сік, мед, гірчицю та сіль до однорідності.
  6. Полити салат заправкою безпосередньо перед подачею.
