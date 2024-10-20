Пять ингредиентов и салат на столе: это бюджетное и сытное блюдо гости попросят с собой (видео)

Такой салат можно приготовить как для повседневного стола, так и для праздничного

Крабовые палочки – это ингредиент, который прекрасно подходит к разным овощам, зелени, яйцам и сыру. Его можно использовать для приготовления разных закусок и салатов.

Сегодня мы предлагаем приготовить вкусный и бюджетный салат с крабовыми палочками, который можно подать как к праздничному столу, так и к ужину. А рецептом вкусности с нами поделились на YouTube-канале "Вкусная кухня с Наталией Данилюк".

Как приготовить салат с крабовыми палочками и морковью по-корейски

Ингредиенты:

морковь по-корейски — 200 г;

крабовые палочки — 200 г;

яйца — 2шт.;

сырок плавленый — 1 шт.;

майонез – 100 г;

соль, перец по вкусу;

Способ приготовления:

1.Подмороженный плавленый сыр натереть на мелкой терке.

2.Отваренные яйца натереть на мелкой терке.

3.Крабовые палочки разделить на волокна.

4.Морковь по-корейски нарезать.

5. Заправить майонезом, при необходимости посолить и поперчить, перемешать.