Пять ингредиентов и салат на столе: это бюджетное и сытное блюдо гости попросят с собой (видео)
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Такой салат можно приготовить как для повседневного стола, так и для праздничного
Крабовые палочки – это ингредиент, который прекрасно подходит к разным овощам, зелени, яйцам и сыру. Его можно использовать для приготовления разных закусок и салатов.
Сегодня мы предлагаем приготовить вкусный и бюджетный салат с крабовыми палочками, который можно подать как к праздничному столу, так и к ужину. А рецептом вкусности с нами поделились на YouTube-канале "Вкусная кухня с Наталией Данилюк".
Как приготовить салат с крабовыми палочками и морковью по-корейски
Ингредиенты:
- морковь по-корейски — 200 г;
- крабовые палочки — 200 г;
- яйца — 2шт.;
- сырок плавленый — 1 шт.;
- майонез – 100 г;
- соль, перец по вкусу;
Способ приготовления:
1.Подмороженный плавленый сыр натереть на мелкой терке.
2.Отваренные яйца натереть на мелкой терке.
3.Крабовые палочки разделить на волокна.
4.Морковь по-корейски нарезать.
5. Заправить майонезом, при необходимости посолить и поперчить, перемешать.