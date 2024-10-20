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П'ять інгредієнтів — і салат на столі: цю бюджетну та ситну страву гості попросять з собою (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Дуже смачний та яскравий, із простих продуктів, нашвидкуруч
Дуже смачний та яскравий, із простих продуктів, нашвидкуруч. Фото 1000.menu

Такий салат можна приготувати як для повсякденного столу, так і для святкового

Крабові палички – це інгредієнт, який чудово пасує до різних овочів, зелені, яєць і сиру. Його можна використовувати для приготування різноманітних закусок та салатів.

Сьогодні ми пропонуємо приготувати смачний та бюджетний салат з крабовими паличками, який можна подати як до святкового столу, так і просто до вечері. А рецептом смакоти з нами поділилися на YouTube-каналі "Смачна кухня з Наталією Данилюк".

Як приготувати салат з крабовими паличками та морквою по-корейськи

Інгредієнти:

  • морква по-корейськи — 200 г;
  • крабові палички — 200 г;
  • яйця — 2шт.;
  • сирок плавлений — 1 шт.;
  • майонез — 100 г;
  • сіль, перець за смаком;

Спосіб приготування:

1.Підморожений плавлений сир натерти на дрібній тертці.

2.Відварені яйця натерти на дрібній тертці.

3.Крабові палички розділити на волокна.

4.Моркву по-корейськи нарізати.

5.Заправити майонезом, за необхідності посолити та поперчити, перемішати.

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#Морква #Крабові палички #Готуємо вдома