П'ять інгредієнтів — і салат на столі: цю бюджетну та ситну страву гості попросять з собою (відео)
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Такий салат можна приготувати як для повсякденного столу, так і для святкового
Крабові палички – це інгредієнт, який чудово пасує до різних овочів, зелені, яєць і сиру. Його можна використовувати для приготування різноманітних закусок та салатів.
Сьогодні ми пропонуємо приготувати смачний та бюджетний салат з крабовими паличками, який можна подати як до святкового столу, так і просто до вечері. А рецептом смакоти з нами поділилися на YouTube-каналі "Смачна кухня з Наталією Данилюк".
Як приготувати салат з крабовими паличками та морквою по-корейськи
Інгредієнти:
- морква по-корейськи — 200 г;
- крабові палички — 200 г;
- яйця — 2шт.;
- сирок плавлений — 1 шт.;
- майонез — 100 г;
- сіль, перець за смаком;
Спосіб приготування:
1.Підморожений плавлений сир натерти на дрібній тертці.
2.Відварені яйця натерти на дрібній тертці.
3.Крабові палички розділити на волокна.
4.Моркву по-корейськи нарізати.
5.Заправити майонезом, за необхідності посолити та поперчити, перемішати.