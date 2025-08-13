Укр

Квашенные огурцы по-новому: мука вместо стерилизации для идеальной хрусткости

Автор
Мария Швец
Дата публикации
Читати українською
Автор
Бесподобно вкусные, ароматные, хрустящие и сочные
Бесподобно вкусные, ароматные, хрустящие и сочные. Фото Facebook.com

Засолка огурцов в бочке на зиму холодным способом – это лучший способ домашней заготовки холодной закуски

Огурец – это один из самых любимых овощей в летний сезон, который отлично подходит как свежим, так и в самых разнообразных заготовках. Из него готовят салаты, маринуют, добавляют в окрошку, а на зиму обычно консервируют в банках с чесноком, зеленью или даже куркумой — для яркого цвета и пикантности.

Но сегодня мы предлагаем вам совсем другой подход – квашеные огурцы с мукой, без стерилизации и лишних хлопот. Благодаря простым ингредиентам и натуральному процессу ферментации, они получаются хрустящие, ароматные, с легкой кислинкой — как только из бочки в деревне. Идеальный вариант для тех, кто ценит настоящий домашний вкус! Рецептом с нами поделились на Facebook-странице " Кулинарные рецепты ".

Как заквасить огурцы с мукой

Ингредиенты:

  • огурцы – примерно 2 кг;
  • мука – 3 ст.
  • соль – 3 ст.
  • чеснок – 3 зубчика;
  • листья хрена – 2–3 шт.;
  • зонтик укропа – 1 шт.;
  • черный перец горошком – 5 шт.;
  • лавровый лист – 1 шт.;
  • вода холодная – сколько войдет в банку.

Способ приготовления:

  1. Хорошо вымыть 3-литровую банку, стерилизация не требуется.
  2. Выложить на дно банки листья хрена, чеснок, перец, лавровый лист и зонтик укропа.
  3. Огурцы кропотливо вымыть, обрезать кончики, замочить в прохладной воде на 2 часа, потом плотно уложить в банку.
  4. Добавить к огурцам муку и соль.
  5. Залить холодной водой доверху, закрыть капроновой крышкой и несколько раз осторожно перевернуть банку.
  6. Оставить в тепле на 3 дня, ежедневно переворачивать, а затем перенести в прохладное место на 1,5-2 месяца.
Теги:
#Мука #Огурцы #Консервация #Готовим дома