Квашенные огурцы по-новому: мука вместо стерилизации для идеальной хрусткости

Засолка огурцов в бочке на зиму холодным способом – это лучший способ домашней заготовки холодной закуски

Огурец – это один из самых любимых овощей в летний сезон, который отлично подходит как свежим, так и в самых разнообразных заготовках. Из него готовят салаты, маринуют, добавляют в окрошку, а на зиму обычно консервируют в банках с чесноком, зеленью или даже куркумой — для яркого цвета и пикантности.

Но сегодня мы предлагаем вам совсем другой подход – квашеные огурцы с мукой, без стерилизации и лишних хлопот. Благодаря простым ингредиентам и натуральному процессу ферментации, они получаются хрустящие, ароматные, с легкой кислинкой — как только из бочки в деревне. Идеальный вариант для тех, кто ценит настоящий домашний вкус! Рецептом с нами поделились на Facebook-странице " Кулинарные рецепты ".

Как заквасить огурцы с мукой

Ингредиенты:

огурцы – примерно 2 кг;

мука – 3 ст.

соль – 3 ст.

чеснок – 3 зубчика;

листья хрена – 2–3 шт.;

зонтик укропа – 1 шт.;

черный перец горошком – 5 шт.;

лавровый лист – 1 шт.;

вода холодная – сколько войдет в банку.

Способ приготовления: