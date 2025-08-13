Квашенные огурцы по-новому: мука вместо стерилизации для идеальной хрусткости
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Засолка огурцов в бочке на зиму холодным способом – это лучший способ домашней заготовки холодной закуски
Огурец – это один из самых любимых овощей в летний сезон, который отлично подходит как свежим, так и в самых разнообразных заготовках. Из него готовят салаты, маринуют, добавляют в окрошку, а на зиму обычно консервируют в банках с чесноком, зеленью или даже куркумой — для яркого цвета и пикантности.
Но сегодня мы предлагаем вам совсем другой подход – квашеные огурцы с мукой, без стерилизации и лишних хлопот. Благодаря простым ингредиентам и натуральному процессу ферментации, они получаются хрустящие, ароматные, с легкой кислинкой — как только из бочки в деревне. Идеальный вариант для тех, кто ценит настоящий домашний вкус! Рецептом с нами поделились на Facebook-странице " Кулинарные рецепты ".
Как заквасить огурцы с мукой
Ингредиенты:
- огурцы – примерно 2 кг;
- мука – 3 ст.
- соль – 3 ст.
- чеснок – 3 зубчика;
- листья хрена – 2–3 шт.;
- зонтик укропа – 1 шт.;
- черный перец горошком – 5 шт.;
- лавровый лист – 1 шт.;
- вода холодная – сколько войдет в банку.
Способ приготовления:
- Хорошо вымыть 3-литровую банку, стерилизация не требуется.
- Выложить на дно банки листья хрена, чеснок, перец, лавровый лист и зонтик укропа.
- Огурцы кропотливо вымыть, обрезать кончики, замочить в прохладной воде на 2 часа, потом плотно уложить в банку.
- Добавить к огурцам муку и соль.
- Залить холодной водой доверху, закрыть капроновой крышкой и несколько раз осторожно перевернуть банку.
- Оставить в тепле на 3 дня, ежедневно переворачивать, а затем перенести в прохладное место на 1,5-2 месяца.