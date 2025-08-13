После застолья – не в аптеку: просто возьмите банку этих помидоров, маринованных с аспирином (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Помидоры с аспирином готовятся в банках без стерилизации
Помидор – это один из самых любимых овощей украинской кухни. Его добавляют в салаты, соусы, рагу, готовят из него аджику, а еще — консервируют в самых разных сочетаниях: с чесноком, морковью, зеленью и даже со свеклой, которая придает заготовке красивый цвет и легкий сладковатый привкус.
Но сегодня мы предлагаем еще один проверенный и удобный способ заготовки – помидоры с аспирином, которые не нуждаются в стерилизации, а сохраняются отлично и долго. Они остаются целыми, плотными и ароматными, с приятным солоновато-кислым вкусом. Идеальны как к праздничному столу, так и на каждый день. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "marinka__mandarina".
Как законсервировать помидоры с аспирином
Ингредиенты:
- помидоры – сколько уместится в банке;
- вода – 1,5 л;
- сахар – 3–4 ст. л;
- соль – 1 ст. л;
- уксус – 3 ст. л;
- хрен – несколько кусочков;
- зонтик укропа – 1 шт.;
- чеснок – 3–4 зубчика;
- аспирин – 3 таблетки;
- лавровый лист – 3 шт.;
- листья смородины – 2 шт.;
- перец черный горошком – 4 шт.;
- гвоздика – 4 шт.;
Способ приготовления:
- Подготовить банки: хорошо вымыть и обдать кипятком.
- На дно каждой банки выложить специи, листья, хрен, чеснок и таблетки аспирина.
- Плотно уложить помидоры, стараясь не повредить кожуру.
- Приготовить маринад: вскипятить воду, добавить сахар, соль, уксус и проварить 2-3 минуты.
- Залить горячим маринадом помидоры в банках до самого верха.
- Закрыть стерильными крышками, дать охладиться при комнатной температуре, после чего хранить в прохладном месте.