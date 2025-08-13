Укр

После застолья – не в аптеку: просто возьмите банку этих помидоров, маринованных с аспирином (видео)

Мария Швец
Яркая, красивая домашняя заготовка без особых хлопот. Фото instagram.com

Помидоры с аспирином готовятся в банках без стерилизации

Помидор – это один из самых любимых овощей украинской кухни. Его добавляют в салаты, соусы, рагу, готовят из него аджику, а еще — консервируют в самых разных сочетаниях: с чесноком, морковью, зеленью и даже со свеклой, которая придает заготовке красивый цвет и легкий сладковатый привкус.

Но сегодня мы предлагаем еще один проверенный и удобный способ заготовки – помидоры с аспирином, которые не нуждаются в стерилизации, а сохраняются отлично и долго. Они остаются целыми, плотными и ароматными, с приятным солоновато-кислым вкусом. Идеальны как к праздничному столу, так и на каждый день. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "marinka__mandarina".

Как законсервировать помидоры с аспирином

Ингредиенты:

  • помидоры – сколько уместится в банке;
  • вода – 1,5 л;
  • сахар – 3–4 ст. л;
  • соль – 1 ст. л;
  • уксус – 3 ст. л;
  • хрен – несколько кусочков;
  • зонтик укропа – 1 шт.;
  • чеснок – 3–4 зубчика;
  • аспирин – 3 таблетки;
  • лавровый лист – 3 шт.;
  • листья смородины – 2 шт.;
  • перец черный горошком – 4 шт.;
  • гвоздика – 4 шт.;

Способ приготовления:

  1. Подготовить банки: хорошо вымыть и обдать кипятком.
  2. На дно каждой банки выложить специи, листья, хрен, чеснок и таблетки аспирина.
  3. Плотно уложить помидоры, стараясь не повредить кожуру.
  4. Приготовить маринад: вскипятить воду, добавить сахар, соль, уксус и проварить 2-3 минуты.
  5. Залить горячим маринадом помидоры в банках до самого верха.
  6. Закрыть стерильными крышками, дать охладиться при комнатной температуре, после чего хранить в прохладном месте.
