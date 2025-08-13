После застолья – не в аптеку: просто возьмите банку этих помидоров, маринованных с аспирином (видео)

Помидоры с аспирином готовятся в банках без стерилизации

Помидор – это один из самых любимых овощей украинской кухни. Его добавляют в салаты, соусы, рагу, готовят из него аджику, а еще — консервируют в самых разных сочетаниях: с чесноком, морковью, зеленью и даже со свеклой, которая придает заготовке красивый цвет и легкий сладковатый привкус.

Но сегодня мы предлагаем еще один проверенный и удобный способ заготовки – помидоры с аспирином, которые не нуждаются в стерилизации, а сохраняются отлично и долго. Они остаются целыми, плотными и ароматными, с приятным солоновато-кислым вкусом. Идеальны как к праздничному столу, так и на каждый день. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "marinka__mandarina".

Как законсервировать помидоры с аспирином

Ингредиенты:

помидоры – сколько уместится в банке;

вода – 1,5 л;

сахар – 3–4 ст. л;

соль – 1 ст. л;

уксус – 3 ст. л;

хрен – несколько кусочков;

зонтик укропа – 1 шт.;

чеснок – 3–4 зубчика;

аспирин – 3 таблетки;

лавровый лист – 3 шт.;

листья смородины – 2 шт.;

перец черный горошком – 4 шт.;

гвоздика – 4 шт.;

Способ приготовления: