Тот же вкус с детства: простой, но беспроигрышный рецепт консервированных помидоров (видео)

Обязательно будет радовать долгими зимними вечерами

Помидор – это один из самых любимых овощей лета. Его сочность, яркий вкус и универсальность позволяют готовить из него самые разнообразные блюда: от салатов до соусов, сока, лечо и даже квашеных помидоров, приобретающих приятную кислинку и пикантный аромат.

Но сегодня мы предлагаем еще один проверенный способ сохранить летнюю вкусность – консервированные помидоры, ароматные, цельные и с отличным балансом соли, кислинки и специй. Идеально нравятся к гарнирам, мясу или просто как закуска — без лишних хлопот и с отличным результатом! Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "v.vanilinka".

Как замариновать помидоры на зиму

Ингредиенты:

помидоры среднего размера – сколько уместится в банке;

болгарский перец – 1 шт.;

чеснок – 4–5 зубчиков;

лавровый лист – 2 шт.;

укроп – несколько веточек;

перец душистый горошком – 1 шт.;

перец черный горошком – 5–6 шт.;

соль – 1 ст. л. на 1 л воды;

сахар – 1 ст. л. на 1 л воды;

уксус 9% – 1 ст. л. на 1 л воды.

Способ приготовления: