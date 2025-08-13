Укр

Тот же вкус с детства: простой, но беспроигрышный рецепт консервированных помидоров (видео)

Мария Швец
Читати українською
Просто и супер вкусно
Обязательно будет радовать долгими зимними вечерами

Помидор – это один из самых любимых овощей лета. Его сочность, яркий вкус и универсальность позволяют готовить из него самые разнообразные блюда: от салатов до соусов, сока, лечо и даже квашеных помидоров, приобретающих приятную кислинку и пикантный аромат.

Но сегодня мы предлагаем еще один проверенный способ сохранить летнюю вкусность – консервированные помидоры, ароматные, цельные и с отличным балансом соли, кислинки и специй. Идеально нравятся к гарнирам, мясу или просто как закуска — без лишних хлопот и с отличным результатом! Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "v.vanilinka".

Как замариновать помидоры на зиму

Ингредиенты:

  • помидоры среднего размера – сколько уместится в банке;
  • болгарский перец – 1 шт.;
  • чеснок – 4–5 зубчиков;
  • лавровый лист – 2 шт.;
  • укроп – несколько веточек;
  • перец душистый горошком – 1 шт.;
  • перец черный горошком – 5–6 шт.;
  • соль – 1 ст. л. на 1 л воды;
  • сахар – 1 ст. л. на 1 л воды;
  • уксус 9% – 1 ст. л. на 1 л воды.

Способ приготовления:

  1. Положить помидоры в холодную воду на 2–3 часа, чтобы сделать их более упругими.
  2. Стерилизовать банки и крышки.
  3. Выложить на дно банки укроп, перец, чеснок, лавровый лист и перец горошком, затем уложить помидоры вверх.
  4. Залить кипящей водой до самого верха и оставить охлаждаться.
  5. Слить воду в кастрюлю, добавить на каждый литр по 1 ст.л. л. соли, сахара и уксуса, довести до кипения.
  6. Залить банки горячим маринадом, закрутить крышками, перевернуть вверх дном, накрыть одеялом до полного охлаждения.
Теги:
#Аспирин #Помидоры #Готовим дома