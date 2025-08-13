Тот же вкус с детства: простой, но беспроигрышный рецепт консервированных помидоров (видео)
Обязательно будет радовать долгими зимними вечерами
Помидор – это один из самых любимых овощей лета. Его сочность, яркий вкус и универсальность позволяют готовить из него самые разнообразные блюда: от салатов до соусов, сока, лечо и даже квашеных помидоров, приобретающих приятную кислинку и пикантный аромат.
Но сегодня мы предлагаем еще один проверенный способ сохранить летнюю вкусность – консервированные помидоры, ароматные, цельные и с отличным балансом соли, кислинки и специй. Идеально нравятся к гарнирам, мясу или просто как закуска — без лишних хлопот и с отличным результатом! Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "v.vanilinka".
Как замариновать помидоры на зиму
Ингредиенты:
- помидоры среднего размера – сколько уместится в банке;
- болгарский перец – 1 шт.;
- чеснок – 4–5 зубчиков;
- лавровый лист – 2 шт.;
- укроп – несколько веточек;
- перец душистый горошком – 1 шт.;
- перец черный горошком – 5–6 шт.;
- соль – 1 ст. л. на 1 л воды;
- сахар – 1 ст. л. на 1 л воды;
- уксус 9% – 1 ст. л. на 1 л воды.
Способ приготовления:
- Положить помидоры в холодную воду на 2–3 часа, чтобы сделать их более упругими.
- Стерилизовать банки и крышки.
- Выложить на дно банки укроп, перец, чеснок, лавровый лист и перец горошком, затем уложить помидоры вверх.
- Залить кипящей водой до самого верха и оставить охлаждаться.
- Слить воду в кастрюлю, добавить на каждый литр по 1 ст.л. л. соли, сахара и уксуса, довести до кипения.
- Залить банки горячим маринадом, закрутить крышками, перевернуть вверх дном, накрыть одеялом до полного охлаждения.