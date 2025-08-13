Укр

Натуральная икра из кабачков без майонеза: секрет настоящего домашнего вкуса, который не надоедает

Автор
Мария Швец
Дата публикации
Читати українською
Автор
Ароматная и нежная по вкусу закуска из кабачков на зиму
Ароматная и нежная по вкусу закуска из кабачков на зиму. Фото Facebook.com

Отличная, нежная и аппетитная

Кабачок – это легкий, нежный овощ, который идеально подходит для летнего меню. Благодаря мягкому вкусу, его часто используют в повседневных блюдах: кабачковые оладьи, запеканки, супы и даже котлеты — все это можно приготовить быстро и вкусно. Особой популярностью пользуются кабачковые котлеты – они сочные, ароматные и прекрасно заменяют мясные блюда.

Но сегодня мы предлагаем проверенную классику – кабачковую икру без майонеза. Этот рецепт обрадует натуральным составом, насыщенным овощным вкусом и станет любимой консервацией на зиму. Минимум ингредиентов, максимум пользы — именно такова должна быть настоящая домашняя икра. Рецептом с нами поделились на Facebook-странице "Рецепты моей бабушки".

Как приготовить кабачковую икру

Ингредиенты:

  • кабачки – 5 кг;
  • морковь – 1 кг;
  • лук – 1 кг;
  • соль – 2 ст. л.;
  • сахар – 1 ст.;
  • уксус яблочный – 170 мл;
  • чеснок – 3–4 головки (по вкусу);
  • томатная паста – 400–500 г.

Способ приготовления:

  1. Почистить и нарезать кабачки, пересыпать солью и оставить на несколько часов, чтобы пустили сок.
  2. Нарезать лук, обжарить на растительном масле до мягкости, добавить натертую или нарезанную морковь, тушить вместе примерно 30 минут.
  3. Добавить отжатые кабачки (стакан сока можно оставить и добавить к овощам), тушить все вместе 1 час.
  4. Добавить сахар, уксус, томатную пасту, перемешать и продолжить тушить еще 40 минут.
  5. Добавить измельченный чеснок, измельчить всю массу блендером до однородности.
  6. Разложить горячую икру в стерилизованные банки, закатать, перевернуть вниз крышками и укутать до полного охлаждения.
Теги:
#Кабачки #Икра #Готовим дома