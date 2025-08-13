Натуральная икра из кабачков без майонеза: секрет настоящего домашнего вкуса, который не надоедает
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Отличная, нежная и аппетитная
Кабачок – это легкий, нежный овощ, который идеально подходит для летнего меню. Благодаря мягкому вкусу, его часто используют в повседневных блюдах: кабачковые оладьи, запеканки, супы и даже котлеты — все это можно приготовить быстро и вкусно. Особой популярностью пользуются кабачковые котлеты – они сочные, ароматные и прекрасно заменяют мясные блюда.
Но сегодня мы предлагаем проверенную классику – кабачковую икру без майонеза. Этот рецепт обрадует натуральным составом, насыщенным овощным вкусом и станет любимой консервацией на зиму. Минимум ингредиентов, максимум пользы — именно такова должна быть настоящая домашняя икра. Рецептом с нами поделились на Facebook-странице "Рецепты моей бабушки".
Как приготовить кабачковую икру
Ингредиенты:
- кабачки – 5 кг;
- морковь – 1 кг;
- лук – 1 кг;
- соль – 2 ст. л.;
- сахар – 1 ст.;
- уксус яблочный – 170 мл;
- чеснок – 3–4 головки (по вкусу);
- томатная паста – 400–500 г.
Способ приготовления:
- Почистить и нарезать кабачки, пересыпать солью и оставить на несколько часов, чтобы пустили сок.
- Нарезать лук, обжарить на растительном масле до мягкости, добавить натертую или нарезанную морковь, тушить вместе примерно 30 минут.
- Добавить отжатые кабачки (стакан сока можно оставить и добавить к овощам), тушить все вместе 1 час.
- Добавить сахар, уксус, томатную пасту, перемешать и продолжить тушить еще 40 минут.
- Добавить измельченный чеснок, измельчить всю массу блендером до однородности.
- Разложить горячую икру в стерилизованные банки, закатать, перевернуть вниз крышками и укутать до полного охлаждения.