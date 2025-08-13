Натуральная икра из кабачков без майонеза: секрет настоящего домашнего вкуса, который не надоедает

Отличная, нежная и аппетитная

Кабачок – это легкий, нежный овощ, который идеально подходит для летнего меню. Благодаря мягкому вкусу, его часто используют в повседневных блюдах: кабачковые оладьи, запеканки, супы и даже котлеты — все это можно приготовить быстро и вкусно. Особой популярностью пользуются кабачковые котлеты – они сочные, ароматные и прекрасно заменяют мясные блюда.

Но сегодня мы предлагаем проверенную классику – кабачковую икру без майонеза. Этот рецепт обрадует натуральным составом, насыщенным овощным вкусом и станет любимой консервацией на зиму. Минимум ингредиентов, максимум пользы — именно такова должна быть настоящая домашняя икра. Рецептом с нами поделились на Facebook-странице "Рецепты моей бабушки".

Как приготовить кабачковую икру

Ингредиенты:

кабачки – 5 кг;

морковь – 1 кг;

лук – 1 кг;

соль – 2 ст. л.;

сахар – 1 ст.;

уксус яблочный – 170 мл;

чеснок – 3–4 головки (по вкусу);

томатная паста – 400–500 г.

Способ приготовления: