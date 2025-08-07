Хрустящие шарики из кабачков и картофеля: что приготовить, когда драники уже надоели

Это блюдо никого не оставит равнодушными

Шарики из кабачков и картофеля — это идеальная альтернатива привычным драникам или оладьям. Они получаются хрустящими снаружи, нежными внутри и особенно вкусными в паре с пикантным соусом.

Благодаря этому блюду можно легко разнообразить свое повседневное меню, не тратя много времени и средств.

Рецептом поделились на YouTube-канале "Кулинарные проделки".

Ингредиенты:

Кабачок 1 шт.

Картофель 1 шт.

Лук 1 шт.

Мука 200 г

Вода 150 мл

Разрыхлитель 12 г

Сыр 50 г

Соль 5 г

Специи 5 г

Масло растительное 500 мл

Для соуса:

Масло растительное 150 мл

Желток 2 шт.

Горчица 1/2 ч.л

Рисовый уксус 5 г

Соль 1/2 ч.л

Сахар 5 г

Масло сливочное 50 г

Паприка 1/2 ч.л

Томатная паста 15 г

Чеснок сухой 1/2 ч.л

Как приготовить шарики из кабачков

Натрите на мелкую терку (как для моркови) один кабачок, одну крупную картофелину и одну луковицу. В миску насыпьте муку, добавьте воду, соль, любимые приправы. Хорошо перемешайте. Добавьте к тесту натертый картофель и лук, снова перемешайте. Добавьте натертые кабачки и тщательно все вымешайте. Добавьте разрыхлитель и по желанию натертый сыр. Снова все перемешайте. Разогрейте растительное масло в кастрюле или глубокой сковороде. С помощью двух ложек формируйте шарики из теста и осторожно опускайте их в горячее масло. Сначала шарики опустятся на дно, а затем поднимутся. Если какой-то шарик прилипнет, аккуратно поднимите его лопаткой или вилкой. Жарьте, пока шарики не станут золотистого цвета с обеих сторон. Готовые шарики выкладывайте на бумажное полотенце, чтобы стекло лишнее масло. Приготовьте соус. Смешайте желтки, сахар, соль, рисовый уксус, горчицу, масло и взбивайте погружным блендером примерно 2 минуты, пока смесь не станет густой. Добавьте чеснок, паприку и томатную пасту. Влейте растопленное сливочное масло комнатной температуры и снова хорошо перемешайте блендером.

Эти шарики особенно вкусные, пока горячие — так что подавайте их вместе с ароматным соусом сразу после приготовления.