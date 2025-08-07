Укр

Хрустящие шарики из кабачков и картофеля: что приготовить, когда драники уже надоели

Наталья Граковская
Читати українською
Новость обновлена 07 августа 2025, 19:02
Так картошку и кабачки вы еще не готовили.

Это блюдо никого не оставит равнодушными

Шарики из кабачков и картофеля — это идеальная альтернатива привычным драникам или оладьям. Они получаются хрустящими снаружи, нежными внутри и особенно вкусными в паре с пикантным соусом.

Благодаря этому блюду можно легко разнообразить свое повседневное меню, не тратя много времени и средств.

Рецептом поделились на YouTube-канале "Кулинарные проделки".

Ингредиенты:

  • Кабачок 1 шт.
  • Картофель 1 шт.
  • Лук 1 шт.
  • Мука 200 г
  • Вода 150 мл
  • Разрыхлитель 12 г
  • Сыр 50 г
  • Соль 5 г
  • Специи 5 г
  • Масло растительное 500 мл

Для соуса:

  • Масло растительное 150 мл
  • Желток 2 шт.
  • Горчица 1/2 ч.л
  • Рисовый уксус 5 г
  • Соль 1/2 ч.л
  • Сахар 5 г
  • Масло сливочное 50 г
  • Паприка 1/2 ч.л
  • Томатная паста 15 г
  • Чеснок сухой 1/2 ч.л

Как приготовить шарики из кабачков

  1. Натрите на мелкую терку (как для моркови) один кабачок, одну крупную картофелину и одну луковицу.
  2. В миску насыпьте муку, добавьте воду, соль, любимые приправы. Хорошо перемешайте.
  3. Добавьте к тесту натертый картофель и лук, снова перемешайте.
  4. Добавьте натертые кабачки и тщательно все вымешайте.
  5. Добавьте разрыхлитель и по желанию натертый сыр. Снова все перемешайте.
  6. Разогрейте растительное масло в кастрюле или глубокой сковороде. С помощью двух ложек формируйте шарики из теста и осторожно опускайте их в горячее масло. Сначала шарики опустятся на дно, а затем поднимутся. Если какой-то шарик прилипнет, аккуратно поднимите его лопаткой или вилкой. Жарьте, пока шарики не станут золотистого цвета с обеих сторон. Готовые шарики выкладывайте на бумажное полотенце, чтобы стекло лишнее масло.
  7. Приготовьте соус. Смешайте желтки, сахар, соль, рисовый уксус, горчицу, масло и взбивайте погружным блендером примерно 2 минуты, пока смесь не станет густой.
  8. Добавьте чеснок, паприку и томатную пасту. Влейте растопленное сливочное масло комнатной температуры и снова хорошо перемешайте блендером.

Эти шарики особенно вкусные, пока горячие — так что подавайте их вместе с ароматным соусом сразу после приготовления.

