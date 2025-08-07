Хрустящие шарики из кабачков и картофеля: что приготовить, когда драники уже надоели
-
-
Это блюдо никого не оставит равнодушными
Шарики из кабачков и картофеля — это идеальная альтернатива привычным драникам или оладьям. Они получаются хрустящими снаружи, нежными внутри и особенно вкусными в паре с пикантным соусом.
Благодаря этому блюду можно легко разнообразить свое повседневное меню, не тратя много времени и средств.
Рецептом поделились на YouTube-канале "Кулинарные проделки".
Ингредиенты:
- Кабачок 1 шт.
- Картофель 1 шт.
- Лук 1 шт.
- Мука 200 г
- Вода 150 мл
- Разрыхлитель 12 г
- Сыр 50 г
- Соль 5 г
- Специи 5 г
- Масло растительное 500 мл
Для соуса:
- Масло растительное 150 мл
- Желток 2 шт.
- Горчица 1/2 ч.л
- Рисовый уксус 5 г
- Соль 1/2 ч.л
- Сахар 5 г
- Масло сливочное 50 г
- Паприка 1/2 ч.л
- Томатная паста 15 г
- Чеснок сухой 1/2 ч.л
Как приготовить шарики из кабачков
- Натрите на мелкую терку (как для моркови) один кабачок, одну крупную картофелину и одну луковицу.
- В миску насыпьте муку, добавьте воду, соль, любимые приправы. Хорошо перемешайте.
- Добавьте к тесту натертый картофель и лук, снова перемешайте.
- Добавьте натертые кабачки и тщательно все вымешайте.
- Добавьте разрыхлитель и по желанию натертый сыр. Снова все перемешайте.
- Разогрейте растительное масло в кастрюле или глубокой сковороде. С помощью двух ложек формируйте шарики из теста и осторожно опускайте их в горячее масло. Сначала шарики опустятся на дно, а затем поднимутся. Если какой-то шарик прилипнет, аккуратно поднимите его лопаткой или вилкой. Жарьте, пока шарики не станут золотистого цвета с обеих сторон. Готовые шарики выкладывайте на бумажное полотенце, чтобы стекло лишнее масло.
- Приготовьте соус. Смешайте желтки, сахар, соль, рисовый уксус, горчицу, масло и взбивайте погружным блендером примерно 2 минуты, пока смесь не станет густой.
- Добавьте чеснок, паприку и томатную пасту. Влейте растопленное сливочное масло комнатной температуры и снова хорошо перемешайте блендером.
Эти шарики особенно вкусные, пока горячие — так что подавайте их вместе с ароматным соусом сразу после приготовления.