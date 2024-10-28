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Очень вкусная и яркая закуска: эту капусту можно пробовать уже через 24 часа (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Эта капуста получается очень вкусной и хрустящей
Эта капуста получается очень вкусной и хрустящей. Фото novastrava.com

Простой рецепт закуски на каждый день

Зимних закусок из капусты существует большое количество. Мы рассказывали, как приготовить вкусную квашеную капусту. Теперь делимся рецептом аппетитного "лепестка".

Эта закуска очень хрустящая, в меру пряная и очень яркая. Рецептом в своем инстаграмме поделилась кулинарная блоггерша под ником chornanikki.

Ингредиенты:

  • Капуста
  • Свекла – 1 шт.
  • Лавровые листья
  • Перец душистый горошек
  • Чеснок

Для маринада:

  • Вода — 750 мл.
  • Сахар – 3 ст.л.
  • Соль – 1,5 ст.л.
  • Масло растительное — 75 мл.
  • Уксус — 75 мл.

Способ приготовления:

  1. Капусту нарезаем на кусочки. Свеклу чистим от кожуры и режем колечками.
  2. Выкладываем в чистую и сухую банку свеклу, лавровые листья и перец горошек, а на специи — капусту (немножко прижимаем). Слоями чередуем все ингредиенты.
  3. Для маринада к воде добавляем сахар, соль, растительное масло, уксус, перец горошек. Ставим на огонь и доводим до кипения.
  4. Когда маринад закипит, еще горячим заливаем капусту. Закрываем капроновой крышкой и охлаждаем при комнатной температуре. После этого ставим в холодильник на сутки.

Уже через 24 часа капусточку можно пробовать. Она хрустящая, вкусная и ароматная. Также мы делились рецептом вкуснейшей намазки на хлеб.

Теги:
#Рецепт #Свекла #Капуста #Закуска