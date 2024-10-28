Очень вкусная и яркая закуска: эту капусту можно пробовать уже через 24 часа (видео)
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Простой рецепт закуски на каждый день
Зимних закусок из капусты существует большое количество. Мы рассказывали, как приготовить вкусную квашеную капусту. Теперь делимся рецептом аппетитного "лепестка".
Эта закуска очень хрустящая, в меру пряная и очень яркая. Рецептом в своем инстаграмме поделилась кулинарная блоггерша под ником chornanikki.
Ингредиенты:
- Капуста
- Свекла – 1 шт.
- Лавровые листья
- Перец душистый горошек
- Чеснок
Для маринада:
- Вода — 750 мл.
- Сахар – 3 ст.л.
- Соль – 1,5 ст.л.
- Масло растительное — 75 мл.
- Уксус — 75 мл.
Способ приготовления:
- Капусту нарезаем на кусочки. Свеклу чистим от кожуры и режем колечками.
- Выкладываем в чистую и сухую банку свеклу, лавровые листья и перец горошек, а на специи — капусту (немножко прижимаем). Слоями чередуем все ингредиенты.
- Для маринада к воде добавляем сахар, соль, растительное масло, уксус, перец горошек. Ставим на огонь и доводим до кипения.
- Когда маринад закипит, еще горячим заливаем капусту. Закрываем капроновой крышкой и охлаждаем при комнатной температуре. После этого ставим в холодильник на сутки.
Уже через 24 часа капусточку можно пробовать. Она хрустящая, вкусная и ароматная. Также мы делились рецептом вкуснейшей намазки на хлеб.