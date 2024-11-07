Сытная мясная закуска из детства: берем немного фарша и вафли (видео)
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Вкусный фарш, "упакованный" в нежную вафлю
Простые и сытные перекусы – это очень удобно, ведь не нужно долго торчать на кухне. Мы рассказывали, как приготовить творожные палочки с колбасой. Теперь делимся рецептом ленивой бризоли.
Как приготовить бризоль из фарша и вафельной лепешки, рассказала шеф-повар Валентина Кущ в своем блоге. По ее словам, это рецепт с детства, как он его помнит. Это сытно и очень вкусно.
Ингредиенты:
- Фарш — 500 г;
- Лук – 1 шт;
- Вафельные лепешки — 6 шт;
- Яйца – 3 шт;
- Молоко – 2-3 ст. л
- Соль, перец, масло
Способ приготовления:
- К фаршу добавляем лук, натертый на мелкой терке. Солим, перчим и перемешиваем до однородности.
- Это базовая начинка — при желании можно добавить зелень, сыр или овощи. Выкладываем на половину вафель готовую мясную начинку тонким слоем. Сверху каждый "кругляш" накрываем другой вафлей.
- В мисочке взбиваем яйца с молоком. Когда вафли немного промокнут от фарша, они перестанут ломаться и их можно будет легко разрезать.
- Каждую бризоль погружаем в яичную смесь. С двух сторон обжариваем на растительном масле на среднем огне.
Это очень сытный и вкусный перекус, который легко готовится. Такие бризоли можно смело ставить на праздничный стол – это очень вкусно. Также мы делились рецептом красивого салата на праздничный стол.