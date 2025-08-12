Приготовьте сейчас — будете есть всю зиму: от этих кабачков в кетчупе невозможно оторваться (видео)

Рецепт вкусной закуски

Кабачки являются довольно популярным бюджетным и полезным овощем из которого хозяйки делают заготовки на зиму. Некоторые готовят кабачковую икру на зиму, другие закрывают рагу.

Сегодня мы хотим поделиться рецептом консервации, которую захочется есть всю зиму. Речь идет о кабачках в кетчупе, рецептом которых с нами поделились на Instagram-странице "lizaglinskaya".

Как приготовить кабачки, маринованные в кетчупе

Ингредиенты:

кипяток – 750 мл;

соль – 40 г;

сахар – 80 г;

уксус – 80 мл;

кетчуп мягкий – 50 г;

кетчуп чили – 50 г;

укроп;

лавровый лист – 4 шт.;

черный перец горошком – 15 шт.;

чеснок – 4-5 зуб.;

кабачки или цуккини – 1 кг;

Способ приготовления:

1. Кабачки помыть и нарезать на кружочки толщиной 1,5 см.

2.Укроп разрезать пополам.

3.Чеснок нарезать.

4.Выложить в двухлитровые банки укроп, чеснок, лавровый лист, перец горошком и кабачки.

5. Приготовить маринад, добавив в кипяток сахар и соль и перемешав до растворения.

6.Добавить уксус, кетчуп и перемешать.

7.Залить кабачки горячим маринадом и закатать банки.

8.Или оставить кабачки в маринаде при комнатной температуре на пару часов и можно пробовать.