Без сырых яиц: по этому рецепту вы приготовите майонез в минуту (видео)
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Готовится легко и просто
Хозяйки используются майонез для приготовления салатов типа "Шубы", "Оливье" или многих других блюд, или закусок. Кое-кто покупает этот продукт в магазине, еще кто-то готовит самостоятельно. Однако многие опасаются наличия в майонезе сырых яиц.
Сегодня мы предлагаем приготовить этот соус на основе яиц, но не сырых, а вареных. Как именно это сделать, рассказывают на Instagram-странице "valeria_pytel_".
Как приготовить майонез
Ингредиенты:
- яйца – 3 шт.;
- вода – 20 мл;
- сахар – 0,5 ч. л.;
- соль – 0,5 ч. л.;
- горчица – 1 ч. л.;
- масло – 100 мл;
- уксус – 1 ч. л.;
Способ приготовления:
1.Яйца отварить, почистить, выложить в чашу блендера.
2.Добавить воду, сахар, соль, горчицу, масло и уксус.
3. Перебить эту смесь блендером до однородной массы.