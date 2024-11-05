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Без сырых яиц: по этому рецепту вы приготовите майонез в минуту (видео)

Автор
Мария Швец
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Эти советы вам понадобятся
Эти советы вам понадобятся. Фото ru.freepik.com

Готовится легко и просто

Хозяйки используются майонез для приготовления салатов типа "Шубы", "Оливье" или многих других блюд, или закусок. Кое-кто покупает этот продукт в магазине, еще кто-то готовит самостоятельно. Однако многие опасаются наличия в майонезе сырых яиц.

Сегодня мы предлагаем приготовить этот соус на основе яиц, но не сырых, а вареных. Как именно это сделать, рассказывают на Instagram-странице "valeria_pytel_".

Как приготовить майонез

Ингредиенты:

  • яйца – 3 шт.;
  • вода – 20 мл;
  • сахар – 0,5 ч. л.;
  • соль – 0,5 ч. л.;
  • горчица – 1 ч. л.;
  • масло – 100 мл;
  • уксус – 1 ч. л.;

Способ приготовления:

1.Яйца отварить, почистить, выложить в чашу блендера.

2.Добавить воду, сахар, соль, горчицу, масло и уксус.

3. Перебить эту смесь блендером до однородной массы.

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#Майонез #Готовим дома #Яйця