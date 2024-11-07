Ситна м’ясна закуска з дитинства: беремо трохи фаршу та вафельні коржики (відео)

Смачний фарш, "запакований" в ніжну вафлю

Прості та ситні перекуси — це дуже зручно, адже не потрібно довго стирчати на кухні. Ми розповідали, як приготувати сирні палички з ковбасою. Тепер ділимось рецептом лінивої брізолі.

Як приготувати брізоль з фаршу та вафельного коржика, розповіла шеф-кухарка Валентина Кущ у своєму блозі. За її словами, це рецепт з дитинства, як вона його пам’ятає. Це ситно і дуже смачно.

Інгредієнти:

Фарш — 500 г;

Цибуля — 1 шт;

Вафельні коржики — 6 шт;

Яйця — 3 шт;

Молоко — 2-3 ст. л

Сіль, перець, олія

Спосіб приготування:

До фаршу додаємо цибулю, натерту на дрібній тертці. Солимо, перчимо та перемішуємо до однорідності. Це базова начинка — за бажання можна додати до неї зелень, сир чи овочі. Викладаємо на половину коржів готову мʼясну начинку тонким шаром. Зверху кожен "круглик" накриваємо іншим коржем. В мисочці збиваємо яйця з молоком. Коли коржі трохи промокнуть від фаршу, вони перестануть ламатись і їх можна буде легко розрізати. Кожну брізоль занурюємо в яєчну суміш. З двох сторін обсмажуємо на олії на середньому вогні.

Це дуже ситний і смачний перекус, який легко готується. Такі брізолі можна сміливо ставити на святковий стіл — це дуже смачно. Також ми ділились рецептом красивого салату на святковий стіл.