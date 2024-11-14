Не только винегрет: какой вкусный и полезный салат из свеклы приготовить (видео)
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Удивить гостей вкусным салатом можно
Не все любят свеклу, но этот овощ является составной частью многих блюд. Самой популярной из них является, наверное, борщ, а также винегрет или "Шуба".
Сегодня мы хотим предложить приготовить еще одно вкусное блюдо из свеклы. Этот салат вам точно понравится, информируют на Instagram-странице "bude_smachno_razom".
Как приготовить салат из свеклы
Ингредиенты:
- вареная свекла – 4 шт.;
- огурцы свежие – 3 шт.;
- фиолетовый лук – 1 шт.;
- микс листьев салата;
Заправка:
- масло – 50 мл;
- соль и перец по вкусу;
- чеснок – 2 зуб.;
- орегано – 1 ч. л.;
- прованские травы – 1 ч. л.;
Способ приготовления:
1.Свеклу отварить.
2.Нарезать их слайсами.
3.Огурцы и лук также порезать слайсами.
4.Смешать ингредиенты для заправки.
5.Смешать овощи, полить их заправкой и перемешать.
6.Подавать на листьях салата.