Не только винегрет: какой вкусный и полезный салат из свеклы приготовить (видео)

Удивить гостей вкусным салатом можно

Не все любят свеклу, но этот овощ является составной частью многих блюд. Самой популярной из них является, наверное, борщ, а также винегрет или "Шуба".

Сегодня мы хотим предложить приготовить еще одно вкусное блюдо из свеклы. Этот салат вам точно понравится, информируют на Instagram-странице "bude_smachno_razom".

Как приготовить салат из свеклы

Ингредиенты:

вареная свекла – 4 шт.;

огурцы свежие – 3 шт.;

фиолетовый лук – 1 шт.;

микс листьев салата;

Заправка:

масло – 50 мл;

соль и перец по вкусу;

чеснок – 2 зуб.;

орегано – 1 ч. л.;

прованские травы – 1 ч. л.;

Способ приготовления:

1.Свеклу отварить.

2.Нарезать их слайсами.

3.Огурцы и лук также порезать слайсами.

4.Смешать ингредиенты для заправки.

5.Смешать овощи, полить их заправкой и перемешать.

6.Подавать на листьях салата.