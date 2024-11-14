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Не лише вінегрет: який ще смачний та корисний салат з буряка приготувати (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Неймовірний салат до свята
Неймовірний салат до свята. Фото ru.freepik.com

Здивувати гостей смачним салатом можливо

Не всі люблять буряк, проте цей овоч є складовою багатьох страв. Найпопулярнішою з них є, напевно, борщ, а також — вінегрет або "Шуба".

Сьогодні ми хочемо запропонувати приготувати ще одну смачну страву з буряка. Цей салат вам точно сподобається, інформують на Instagram-сторінці "bude_smachno_razom".

Як приготувати салат з буряка

Інгредієнти:

  • варений буряк – 4 шт.;
  • огірки свіжі – 3 шт.;
  • фіолетова цибуля – 1 шт.;
  • мікс листя салату;

Заправка:

  • олія – 50 мл;
  • сіль та перець за смаком;
  • часник – 2 зуб.;
  • орегано – 1 ч. л.;
  • прованські трави – 1 ч. л.;

Спосіб приготування:

1.Буряки відварити.

2.Нарізати їх слайсами.

3.Огірки та цибулю також нарізати слайсами.

4.Змішати інгредієнти для заправки.

5.Змішати овочі, полити їх заправкою та перемішати.

6.Подавати на листях салату.

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#Буряк #Салат #Готуємо вдома