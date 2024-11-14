Не лише вінегрет: який ще смачний та корисний салат з буряка приготувати (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Здивувати гостей смачним салатом можливо
Не всі люблять буряк, проте цей овоч є складовою багатьох страв. Найпопулярнішою з них є, напевно, борщ, а також — вінегрет або "Шуба".
Сьогодні ми хочемо запропонувати приготувати ще одну смачну страву з буряка. Цей салат вам точно сподобається, інформують на Instagram-сторінці "bude_smachno_razom".
Як приготувати салат з буряка
Інгредієнти:
- варений буряк – 4 шт.;
- огірки свіжі – 3 шт.;
- фіолетова цибуля – 1 шт.;
- мікс листя салату;
Заправка:
- олія – 50 мл;
- сіль та перець за смаком;
- часник – 2 зуб.;
- орегано – 1 ч. л.;
- прованські трави – 1 ч. л.;
Спосіб приготування:
1.Буряки відварити.
2.Нарізати їх слайсами.
3.Огірки та цибулю також нарізати слайсами.
4.Змішати інгредієнти для заправки.
5.Змішати овочі, полити їх заправкою та перемішати.
6.Подавати на листях салату.