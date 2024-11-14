Не лише вінегрет: який ще смачний та корисний салат з буряка приготувати (відео)

Здивувати гостей смачним салатом можливо

Не всі люблять буряк, проте цей овоч є складовою багатьох страв. Найпопулярнішою з них є, напевно, борщ, а також — вінегрет або "Шуба".

Сьогодні ми хочемо запропонувати приготувати ще одну смачну страву з буряка. Цей салат вам точно сподобається, інформують на Instagram-сторінці "bude_smachno_razom".

Як приготувати салат з буряка

Інгредієнти:

варений буряк – 4 шт.;

огірки свіжі – 3 шт.;

фіолетова цибуля – 1 шт.;

мікс листя салату;

Заправка:

олія – 50 мл;

сіль та перець за смаком;

часник – 2 зуб.;

орегано – 1 ч. л.;

прованські трави – 1 ч. л.;

Спосіб приготування:

1.Буряки відварити.

2.Нарізати їх слайсами.

3.Огірки та цибулю також нарізати слайсами.

4.Змішати інгредієнти для заправки.

5.Змішати овочі, полити їх заправкою та перемішати.

6.Подавати на листях салату.