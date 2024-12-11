Вместо обычных дерунов приготовьте это блюдо: самый вкусный картофель, который вы пробовали (видео)

Так вкусно драники вы еще не ели

Картофель – это универсальный овощ, позволяющий максимально проявить свое кулинарное мастерство. Мы рассказывали, как запечь ее в форме гармошки. Теперь делимся рецептом сытных дерунов с начинкой из сыра, грибов и курицы.

Начинку легко изменить, например, вместо куриной грудки использовать фарш, вместо шампиньонов — другие грибы. это вкусно и совсем несложно. Рецептом разделились в кулинарном блоге Easy_Recipes.

Ингредиенты:

700 г картофеля

1 луковица

1 морковь

2 зубчика чеснока

1 яйцо

2 столовые ложки муки

Для начинки:

150 г куриного филе

150 г сыра моцарелла

200 г шампиньонов

2 луковицы

1/2 стакана сливок 20%

сушеный чеснок

кусочек масла

пучок зеленого лука

Способ приготовления:

Картофель, лук и морковь натереть на мелкой терке. Добавить чеснок, яйцо, муку, соль и перец. Разогреть масло на сковороде. Выкладывать порции теста и жарить драники с обеих сторон до золотистой корочки. Куриное филе порезать кубиками, обжарить до готовности. Лук и грибы нарезать небольшими кусочками. Обжарить до золотистого цвета. Добавить сливки и тушить до загустения. На дерун выложить начинку, завернуть как тако. Выложить деруны в форму для запекания, посыпать сыром.

Это полноценное блюдо, не требующее гарнира. Деруны сытные, ароматные и вкусные. Также мы рассказывали, как вкусно запечь картошку в духовке.