Вместо обычных дерунов приготовьте это блюдо: самый вкусный картофель, который вы пробовали (видео)
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Так вкусно драники вы еще не ели
Картофель – это универсальный овощ, позволяющий максимально проявить свое кулинарное мастерство. Мы рассказывали, как запечь ее в форме гармошки. Теперь делимся рецептом сытных дерунов с начинкой из сыра, грибов и курицы.
Начинку легко изменить, например, вместо куриной грудки использовать фарш, вместо шампиньонов — другие грибы. это вкусно и совсем несложно. Рецептом разделились в кулинарном блоге Easy_Recipes.
Ингредиенты:
- 700 г картофеля
- 1 луковица
- 1 морковь
- 2 зубчика чеснока
- 1 яйцо
- 2 столовые ложки муки
Для начинки:
- 150 г куриного филе
- 150 г сыра моцарелла
- 200 г шампиньонов
- 2 луковицы
- 1/2 стакана сливок 20%
- сушеный чеснок
- кусочек масла
- пучок зеленого лука
Способ приготовления:
- Картофель, лук и морковь натереть на мелкой терке. Добавить чеснок, яйцо, муку, соль и перец.
- Разогреть масло на сковороде. Выкладывать порции теста и жарить драники с обеих сторон до золотистой корочки.
- Куриное филе порезать кубиками, обжарить до готовности.
- Лук и грибы нарезать небольшими кусочками. Обжарить до золотистого цвета. Добавить сливки и тушить до загустения.
- На дерун выложить начинку, завернуть как тако. Выложить деруны в форму для запекания, посыпать сыром.
Это полноценное блюдо, не требующее гарнира. Деруны сытные, ароматные и вкусные. Также мы рассказывали, как вкусно запечь картошку в духовке.