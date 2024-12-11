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Вместо обычных дерунов приготовьте это блюдо: самый вкусный картофель, который вы пробовали (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Прекрасное блюдо из простого картофеля
Прекрасное блюдо из простого картофеля. Фото Easy_Recipes

Так вкусно драники вы еще не ели

Картофель – это универсальный овощ, позволяющий максимально проявить свое кулинарное мастерство. Мы рассказывали, как запечь ее в форме гармошки. Теперь делимся рецептом сытных дерунов с начинкой из сыра, грибов и курицы.

Начинку легко изменить, например, вместо куриной грудки использовать фарш, вместо шампиньонов — другие грибы. это вкусно и совсем несложно. Рецептом разделились в кулинарном блоге Easy_Recipes.

Ингредиенты:

  • 700 г картофеля
  • 1 луковица
  • 1 морковь
  • 2 зубчика чеснока
  • 1 яйцо
  • 2 столовые ложки муки

Для начинки:

  • 150 г куриного филе
  • 150 г сыра моцарелла
  • 200 г шампиньонов
  • 2 луковицы
  • 1/2 стакана сливок 20%
  • сушеный чеснок
  • кусочек масла
  • пучок зеленого лука

Способ приготовления:

  1. Картофель, лук и морковь натереть на мелкой терке. Добавить чеснок, яйцо, муку, соль и перец.
  2. Разогреть масло на сковороде. Выкладывать порции теста и жарить драники с обеих сторон до золотистой корочки.
  3. Куриное филе порезать кубиками, обжарить до готовности.
  4. Лук и грибы нарезать небольшими кусочками. Обжарить до золотистого цвета. Добавить сливки и тушить до загустения.
  5. На дерун выложить начинку, завернуть как тако. Выложить деруны в форму для запекания, посыпать сыром.

Это полноценное блюдо, не требующее гарнира. Деруны сытные, ароматные и вкусные. Также мы рассказывали, как вкусно запечь картошку в духовке.

Теги:
#Рецепт #Мясо #Картофель #Драники