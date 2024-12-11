Замість звичайних дерунів приготуйте цю страву: найсмачніша картопля, яку ви куштували (відео)
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Так смачно деруни ви ще не їли
Картопля — це універсальний овоч, який дозволяє максимально проявити свою кулінарну майстерність. Ми розповідали, як запекти її у формі гармошки. Тепер ділимось рецептом ситних дерунів з начинкою з сиру, грибів та курки.
Начинку легко змінити, наприклад, замість курячої грудки використовувати фарш, замість печериць — інші гриби. це смачно і зовсім нескладно. Рецептом поділились у кулінарному блозі Easy_Recipes.
Інгредієнти:
- 700 г картоплі
- 1 цибулина
- 1 морква
- 2 зубчики часнику
- 1 яйце
- 2 столові ложки борошна
Для начинки:
- 150 г курячого філе
- 150 г сиру моцарела
- 200 г печериць
- 2 цибулини
- 1/2 склянки вершків 20%
- сушений часник
- шматочок масла
- пучок зеленої цибулі
Спосіб приготування:
- Картоплю, цибулю і моркву натерти на дрібній тертці. Додати часник, яйце, борошно, сіль і перець. Добре перемішати.
- Розігріти олію на сковороді. Викладати порції тіста і смажити деруни з обох боків до золотистої скоринки.
- Куряче філе порізати кубиками, обсмажити до готовності. Додати сушений часник.
- Цибулю і гриби нарізати невеликими шматочками. Обсмажити до золотистого кольору. Додати вершки і тушкувати до загустіння. З'єднати курку, гриби, зелену цибулю і тертий сир.
- На дерун викласти начинку, загорнути, як тако. Викласти деруни у форму для запікання, посипати сиром. Запікати в розігрітій до 180°C духовці близько 5 хвилин — до розплавлення сиру.
Це повноцінна страва, яка не потребує гарніру. Деруни ситні, ароматні та дуже смачні. Також ми розповідали, як смачно запекти картоплю в духовці.