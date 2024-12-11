Замість звичайних дерунів приготуйте цю страву: найсмачніша картопля, яку ви куштували (відео)

Так смачно деруни ви ще не їли

Картопля — це універсальний овоч, який дозволяє максимально проявити свою кулінарну майстерність. Ми розповідали, як запекти її у формі гармошки. Тепер ділимось рецептом ситних дерунів з начинкою з сиру, грибів та курки.

Начинку легко змінити, наприклад, замість курячої грудки використовувати фарш, замість печериць — інші гриби. це смачно і зовсім нескладно. Рецептом поділились у кулінарному блозі Easy_Recipes.

Інгредієнти:

700 г картоплі

1 цибулина

1 морква

2 зубчики часнику

1 яйце

2 столові ложки борошна

Для начинки:

150 г курячого філе

150 г сиру моцарела

200 г печериць

2 цибулини

1/2 склянки вершків 20%

сушений часник

шматочок масла

пучок зеленої цибулі

Спосіб приготування:

Картоплю, цибулю і моркву натерти на дрібній тертці. Додати часник, яйце, борошно, сіль і перець. Добре перемішати. Розігріти олію на сковороді. Викладати порції тіста і смажити деруни з обох боків до золотистої скоринки. Куряче філе порізати кубиками, обсмажити до готовності. Додати сушений часник. Цибулю і гриби нарізати невеликими шматочками. Обсмажити до золотистого кольору. Додати вершки і тушкувати до загустіння. З'єднати курку, гриби, зелену цибулю і тертий сир. На дерун викласти начинку, загорнути, як тако. Викласти деруни у форму для запікання, посипати сиром. Запікати в розігрітій до 180°C духовці близько 5 хвилин — до розплавлення сиру.

Це повноцінна страва, яка не потребує гарніру. Деруни ситні, ароматні та дуже смачні. Також ми розповідали, як смачно запекти картоплю в духовці.