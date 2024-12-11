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Замість звичайних дерунів приготуйте цю страву: найсмачніша картопля, яку ви куштували (відео)

Автор
Марія Дума
Дата публікації
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Автор
Чудова страва з простої картоплі
Чудова страва з простої картоплі. Фото Easy_Recipes

Так смачно деруни ви ще не їли

Картопля — це універсальний овоч, який дозволяє максимально проявити свою кулінарну майстерність. Ми розповідали, як запекти її у формі гармошки. Тепер ділимось рецептом ситних дерунів з начинкою з сиру, грибів та курки.

Начинку легко змінити, наприклад, замість курячої грудки використовувати фарш, замість печериць — інші гриби. це смачно і зовсім нескладно. Рецептом поділились у кулінарному блозі Easy_Recipes.

Інгредієнти:

  • 700 г картоплі
  • 1 цибулина
  • 1 морква
  • 2 зубчики часнику
  • 1 яйце
  • 2 столові ложки борошна

Для начинки:

  • 150 г курячого філе
  • 150 г сиру моцарела
  • 200 г печериць
  • 2 цибулини
  • 1/2 склянки вершків 20%
  • сушений часник
  • шматочок масла
  • пучок зеленої цибулі

Спосіб приготування:

  1. Картоплю, цибулю і моркву натерти на дрібній тертці. Додати часник, яйце, борошно, сіль і перець. Добре перемішати.
  2. Розігріти олію на сковороді. Викладати порції тіста і смажити деруни з обох боків до золотистої скоринки.
  3. Куряче філе порізати кубиками, обсмажити до готовності. Додати сушений часник.
  4. Цибулю і гриби нарізати невеликими шматочками. Обсмажити до золотистого кольору. Додати вершки і тушкувати до загустіння. З'єднати курку, гриби, зелену цибулю і тертий сир.
  5. На дерун викласти начинку, загорнути, як тако. Викласти деруни у форму для запікання, посипати сиром. Запікати в розігрітій до 180°C духовці близько 5 хвилин — до розплавлення сиру.

Це повноцінна страва, яка не потребує гарніру. Деруни ситні, ароматні та дуже смачні. Також ми розповідали, як смачно запекти картоплю в духовці.

Теги:
#Рецепт #М'ясо #Картопля #Деруни