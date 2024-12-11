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Лучший способ приготовления картофеля в духовке: как сделать хрустящую корочку и мягкую серединку (видео)

Автор
Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Как запечь ее особенно вкусно
Как запечь ее особенно вкусно. Фото cookieandkate.com

Рецепт аппетитного золотистого картофеля

Есть немало способов вкусно запечь картофель. К примеру, мы рассказывали, как приготовить картошку-гармошку. Теперь делимся классическим рецептом гарнира в духовке.

Именно этот способ приготовления гарантирует вам непревзойденный хруст снаружи и мягкость внутри. Рецептом поделились в кулинарном блоге erbarioculinario.

Ингредиенты:

  • 1 кг картофеля
  • 1 чайная ложка соды
  • 1 головка чеснока
  • оливковое масло
  • 1 веточка розмарина
  • 5-6 листьев шалфея
  • соль

Способ приготовления:

  1. Разогреваем духовку до 220 ºC. Целую головку чеснока заворачиваем в фольгу и запекаем в разогретой духовке.
  2. Картофель чистим и нарезаем кусочками. Выкладываем кусочки в кипящую подсоленную воду, в которую также предварительно добавили соды.
  3. Варим картофель их 7-8 минут до полуготовности. Тем временем наливаем на сковороду много оливкового масла и разогреваем в духовке.
  4. Когда картофель будет наполовину готов, отбрасываем его на дуршлаг. Благодаря соди поверхность картофеля будет шершавой. Перекладываем их на сковороду с разогретым маслом и выпекаем при 220ºC 30 минут до золотистого цвета.
  5. Когда картофель будет почти готов, выжмите запеченный чеснок в мисочку. Добавьте в него немного соли и измельченные травы. Готовый картофель перемешайте с чесночной заправкой.

Это вкусно и очень ароматно. Такая картошка может быть как основным блюдом, так и гарниром. Также мы рассказывали, как вкусно приготовить фасоль.

Теги:
#Рецепт #Картофель #Чеснок #Гарнир