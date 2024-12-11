Лучший способ приготовления картофеля в духовке: как сделать хрустящую корочку и мягкую серединку (видео)
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Рецепт аппетитного золотистого картофеля
Есть немало способов вкусно запечь картофель. К примеру, мы рассказывали, как приготовить картошку-гармошку. Теперь делимся классическим рецептом гарнира в духовке.
Именно этот способ приготовления гарантирует вам непревзойденный хруст снаружи и мягкость внутри. Рецептом поделились в кулинарном блоге erbarioculinario.
Ингредиенты:
- 1 кг картофеля
- 1 чайная ложка соды
- 1 головка чеснока
- оливковое масло
- 1 веточка розмарина
- 5-6 листьев шалфея
- соль
Способ приготовления:
- Разогреваем духовку до 220 ºC. Целую головку чеснока заворачиваем в фольгу и запекаем в разогретой духовке.
- Картофель чистим и нарезаем кусочками. Выкладываем кусочки в кипящую подсоленную воду, в которую также предварительно добавили соды.
- Варим картофель их 7-8 минут до полуготовности. Тем временем наливаем на сковороду много оливкового масла и разогреваем в духовке.
- Когда картофель будет наполовину готов, отбрасываем его на дуршлаг. Благодаря соди поверхность картофеля будет шершавой. Перекладываем их на сковороду с разогретым маслом и выпекаем при 220ºC 30 минут до золотистого цвета.
- Когда картофель будет почти готов, выжмите запеченный чеснок в мисочку. Добавьте в него немного соли и измельченные травы. Готовый картофель перемешайте с чесночной заправкой.
Это вкусно и очень ароматно. Такая картошка может быть как основным блюдом, так и гарниром. Также мы рассказывали, как вкусно приготовить фасоль.