Вкусная идея для завтрака и перекуса: что приготовить из яиц и лаваша (видео)

На завтрак или как перекус

Яйца являются базовыми продуктами в продуктовой корзине почти любой хозяйки. Из них на завтрак готовят яичницу, омлеты или просто варят.

Сегодня мы хотим поделиться рецептом вкуснейшего и сытного блюда из яиц, с помидорами и сыром. А опубликовали его на Instagram-странице "polli_cooking".

Как приготовить закуску из лаваша и яиц

Ингредиенты:

помидор;

яйца;

зелень;

тортилья;

сыр;

Способ приготовления:

1. Томаты обжарить с обеих сторон.

2. Взбить яйца, вылить в помидоры и посыпать зеленью, присыпать тертым сыром.

3. Сверху выложить тортилью, слегка прижать, свернуть и разрезать пополам.