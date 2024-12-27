Вкусная идея для завтрака и перекуса: что приготовить из яиц и лаваша (видео)
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На завтрак или как перекус
Яйца являются базовыми продуктами в продуктовой корзине почти любой хозяйки. Из них на завтрак готовят яичницу, омлеты или просто варят.
Сегодня мы хотим поделиться рецептом вкуснейшего и сытного блюда из яиц, с помидорами и сыром. А опубликовали его на Instagram-странице "polli_cooking".
Как приготовить закуску из лаваша и яиц
Ингредиенты:
- помидор;
- яйца;
- зелень;
- тортилья;
- сыр;
Способ приготовления:
1. Томаты обжарить с обеих сторон.
2. Взбить яйца, вылить в помидоры и посыпать зеленью, присыпать тертым сыром.
3. Сверху выложить тортилью, слегка прижать, свернуть и разрезать пополам.