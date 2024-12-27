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Вкусная идея для завтрака и перекуса: что приготовить из яиц и лаваша (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Хрустящие и аппетитные
Хрустящие и аппетитные. Фото 1000.menu

На завтрак или как перекус

Яйца являются базовыми продуктами в продуктовой корзине почти любой хозяйки. Из них на завтрак готовят яичницу, омлеты или просто варят.

Сегодня мы хотим поделиться рецептом вкуснейшего и сытного блюда из яиц, с помидорами и сыром. А опубликовали его на Instagram-странице "polli_cooking".

Как приготовить закуску из лаваша и яиц

Ингредиенты:

  • помидор;
  • яйца;
  • зелень;
  • тортилья;
  • сыр;

Способ приготовления:

1. Томаты обжарить с обеих сторон.

2. Взбить яйца, вылить в помидоры и посыпать зеленью, присыпать тертым сыром.

3. Сверху выложить тортилью, слегка прижать, свернуть и разрезать пополам.

Теги:
#Яйцо #Закуска #Лаваш #Готовим дома