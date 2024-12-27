Смачна ідея для сніданку та перекусу: що приготувати з яєць та лавашу (відео)

На сніданок чи як перекус

Яйця є базовими продуктами у продуктовому кошику чи не будь-якої господині. З них на сніданок готують яєчню, омлети чи просто варять.

Сьогодні ми хочемо поділитися рецептом дуже смачної та ситної страви з яєць, з помідорами та сиром. А опублікували його на Instagram-сторінці "polli_cooking".

Як приготувати закуску з лаваша та яєць

Інгредієнти:

помідор;

яйця;

зелень;

тортилья;

сир;

Спосіб приготування:

1. Томати обсмажити з обох боків.

2. Збити яйця, вилити на помідори та посипати зеленню, присипати тертим сиром.

3. Зверху викласти тортилью, трохи притиснути, згорнути та розрізати навпіл.