Смачна ідея для сніданку та перекусу: що приготувати з яєць та лавашу (відео)
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На сніданок чи як перекус
Яйця є базовими продуктами у продуктовому кошику чи не будь-якої господині. З них на сніданок готують яєчню, омлети чи просто варять.
Сьогодні ми хочемо поділитися рецептом дуже смачної та ситної страви з яєць, з помідорами та сиром. А опублікували його на Instagram-сторінці "polli_cooking".
Як приготувати закуску з лаваша та яєць
Інгредієнти:
- помідор;
- яйця;
- зелень;
- тортилья;
- сир;
Спосіб приготування:
1. Томати обсмажити з обох боків.
2. Збити яйця, вилити на помідори та посипати зеленню, присипати тертим сиром.
3. Зверху викласти тортилью, трохи притиснути, згорнути та розрізати навпіл.