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Смачна ідея для сніданку та перекусу: що приготувати з яєць та лавашу (відео)

Автор
Марія Швець
Дата публікації
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Автор
Хрусткі та апетитні
Хрусткі та апетитні. Фото 1000.menu

На сніданок чи як перекус

Яйця є базовими продуктами у продуктовому кошику чи не будь-якої господині. З них на сніданок готують яєчню, омлети чи просто варять.

Сьогодні ми хочемо поділитися рецептом дуже смачної та ситної страви з яєць, з помідорами та сиром. А опублікували його на Instagram-сторінці "polli_cooking".

Як приготувати закуску з лаваша та яєць

Інгредієнти:

  • помідор;
  • яйця;
  • зелень;
  • тортилья;
  • сир;

Спосіб приготування:

1. Томати обсмажити з обох боків.

2. Збити яйця, вилити на помідори та посипати зеленню, присипати тертим сиром.

3. Зверху викласти тортилью, трохи притиснути, згорнути та розрізати навпіл.

Теги:
#Яйце #Закуска #Лаваш #Готуємо вдома