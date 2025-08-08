Невероятно быстрые, безумно вкусные: маринованные "голые" помидоры, которые покорят ваш желудок (видео)

Прекрасная летняя заготовка

Помидор – это не только популярный овощ, но и фрукт, который любят во всем мире за его сочность и яркий вкус. Из помидоров готовят множество блюд: салаты, соусы, запеканки, а также любимые многими острые закуски, например помидоры по-корейски.

Но сегодня мы приготовим что-то особенное – быстрые маринованные помидоры, или так называемые "голые" помидоры. Этот рецепт прост, быстр и позволит насладиться свежим вкусом помидоров с пикантной ноткой уже через несколько дней! Рецептом с нами поделились на Instagram-странице " _tanyushina_ ".

Как приготовить "голые" помидоры

Ингредиенты:

помидоры — 1.5 кг;

вода – 1 л;

уксус 9% — 100 мл;

сахар – 6 ст. л.;

соль – 2 ст. л.;

сладкий перец — 1 шт.;

острый перец (по желанию) – 1 шт.;

лук – 1 шт.;

чеснок — 2-3 зубчика;

петрушка — 10 веточек;

лавровый лист – 2-3 шт.;

черный перец (щепотка).

Способ приготовления: