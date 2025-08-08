Укр

Невероятно быстрые, безумно вкусные: маринованные "голые" помидоры, которые покорят ваш желудок (видео)

Мария Швец
Невероятно вкусно и просто
Невероятно вкусно и просто. Фото instagram.com

Прекрасная летняя заготовка

Помидор – это не только популярный овощ, но и фрукт, который любят во всем мире за его сочность и яркий вкус. Из помидоров готовят множество блюд: салаты, соусы, запеканки, а также любимые многими острые закуски, например помидоры по-корейски.

Но сегодня мы приготовим что-то особенное – быстрые маринованные помидоры, или так называемые "голые" помидоры. Этот рецепт прост, быстр и позволит насладиться свежим вкусом помидоров с пикантной ноткой уже через несколько дней! Рецептом с нами поделились на Instagram-странице " _tanyushina_ ".

Как приготовить "голые" помидоры

Ингредиенты:

  • помидоры — 1.5 кг;
  • вода – 1 л;
  • уксус 9% — 100 мл;
  • сахар – 6 ст. л.;
  • соль – 2 ст. л.;
  • сладкий перец — 1 шт.;
  • острый перец (по желанию) – 1 шт.;
  • лук – 1 шт.;
  • чеснок — 2-3 зубчика;
  • петрушка — 10 веточек;
  • лавровый лист – 2-3 шт.;
  • черный перец (щепотка).

Способ приготовления:

  1. Сварить маринад из воды, уксуса, соли и сахара и дать ему полностью остыть.
  2. Выбрать небольшие жесткие помидоры.
  3. Сделать на помидорах надрезы крест-накрест, залить кипятком и оставить на 5-10 минут.
  4. Слить воду и очистить помидоры от шкурок.
  5. Сложить помидоры слоями в миску или ведерко, пересыпая порезанными перцами, луком, чесноком и петрушкой, добавить лавровый лист и черный перец.
  6. Залить охлажденным маринадом, положить сверху груз и поставить в холодильник на 2 суток.
