Невероятно быстрые, безумно вкусные: маринованные "голые" помидоры, которые покорят ваш желудок (видео)
Прекрасная летняя заготовка
Помидор – это не только популярный овощ, но и фрукт, который любят во всем мире за его сочность и яркий вкус. Из помидоров готовят множество блюд: салаты, соусы, запеканки, а также любимые многими острые закуски, например помидоры по-корейски.
Но сегодня мы приготовим что-то особенное – быстрые маринованные помидоры, или так называемые "голые" помидоры. Этот рецепт прост, быстр и позволит насладиться свежим вкусом помидоров с пикантной ноткой уже через несколько дней! Рецептом с нами поделились на Instagram-странице " _tanyushina_ ".
Как приготовить "голые" помидоры
Ингредиенты:
- помидоры — 1.5 кг;
- вода – 1 л;
- уксус 9% — 100 мл;
- сахар – 6 ст. л.;
- соль – 2 ст. л.;
- сладкий перец — 1 шт.;
- острый перец (по желанию) – 1 шт.;
- лук – 1 шт.;
- чеснок — 2-3 зубчика;
- петрушка — 10 веточек;
- лавровый лист – 2-3 шт.;
- черный перец (щепотка).
Способ приготовления:
- Сварить маринад из воды, уксуса, соли и сахара и дать ему полностью остыть.
- Выбрать небольшие жесткие помидоры.
- Сделать на помидорах надрезы крест-накрест, залить кипятком и оставить на 5-10 минут.
- Слить воду и очистить помидоры от шкурок.
- Сложить помидоры слоями в миску или ведерко, пересыпая порезанными перцами, луком, чесноком и петрушкой, добавить лавровый лист и черный перец.
- Залить охлажденным маринадом, положить сверху груз и поставить в холодильник на 2 суток.