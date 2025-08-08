Неймовірно швидкі, шалено смачні: мариновані "голі" помідори, що підкорять ваш шлунок (відео)

Чудова літня заготівля

Помідор — це не тільки популярний овоч, а ще й фрукт, який люблять у всьому світі за його соковитість і яскравий смак. З помідорів готують безліч страв: салати, соуси, запіканки, а також улюблені багатьма гострі закуски, як-от помідори по-корейськи.

Але сьогодні ми приготуємо щось особливе — швидкі мариновані помідори, або так звані "голі" помідори. Цей рецепт простий, швидкий і дозволить насолодитися свіжим смаком помідорів із пікантною ноткою вже за кілька днів! Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "_tanyushina_".

Як приготувати "голі" помідори

Інгредієнти:

помідори — 1.5 кг;

вода — 1 л;

оцет 9% — 100 мл;

цукор — 6 ст.л;

сіль — 2 ст.л;

солодкий перець — 1 шт;

гострий перець (за бажанням) — 1 шт;

цибуля — 1 шт;

часник — 2-3 зубчики;

петрушка — 10 гілочок;

лавровий лист — 2-3 шт;

чорний перець (дрібка).

Спосіб приготування: