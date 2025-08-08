Рус

Неймовірно швидкі, шалено смачні: мариновані "голі" помідори, що підкорять ваш шлунок (відео)

Марія Швець
Неймовірно смачно та просто
Неймовірно смачно та просто. Фото instagram.com

Чудова літня заготівля

Помідор — це не тільки популярний овоч, а ще й фрукт, який люблять у всьому світі за його соковитість і яскравий смак. З помідорів готують безліч страв: салати, соуси, запіканки, а також улюблені багатьма гострі закуски, як-от помідори по-корейськи.

Але сьогодні ми приготуємо щось особливе — швидкі мариновані помідори, або так звані "голі" помідори. Цей рецепт простий, швидкий і дозволить насолодитися свіжим смаком помідорів із пікантною ноткою вже за кілька днів! Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "_tanyushina_".

Як приготувати "голі" помідори

Інгредієнти:

  • помідори — 1.5 кг;
  • вода — 1 л;
  • оцет 9% — 100 мл;
  • цукор — 6 ст.л;
  • сіль — 2 ст.л;
  • солодкий перець — 1 шт;
  • гострий перець (за бажанням) — 1 шт;
  • цибуля — 1 шт;
  • часник — 2-3 зубчики;
  • петрушка — 10 гілочок;
  • лавровий лист — 2-3 шт;
  • чорний перець (дрібка).

Спосіб приготування:

  1. Зварити маринад із води, оцту, солі та цукру і дати йому повністю охолонути.
  2. Обрати невеликі тверді помідори.
  3. Зробити на помідорах надрізи хрест-навхрест, залити окропом і залишити на 5-10 хвилин.
  4. Злити воду та очистити помідори від шкірок.
  5. Складати помідори шарами в миску або відерце, пересипаючи порізаними перцями, цибулею, часником і петрушкою, додати лавровий лист і чорний перець.
  6. Залити охолодженим маринадом, покласти зверху гніт і поставити в холодильник на 2 доби.
