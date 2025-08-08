Неймовірно швидкі, шалено смачні: мариновані "голі" помідори, що підкорять ваш шлунок (відео)
Чудова літня заготівля
Помідор — це не тільки популярний овоч, а ще й фрукт, який люблять у всьому світі за його соковитість і яскравий смак. З помідорів готують безліч страв: салати, соуси, запіканки, а також улюблені багатьма гострі закуски, як-от помідори по-корейськи.
Але сьогодні ми приготуємо щось особливе — швидкі мариновані помідори, або так звані "голі" помідори. Цей рецепт простий, швидкий і дозволить насолодитися свіжим смаком помідорів із пікантною ноткою вже за кілька днів! Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "_tanyushina_".
Як приготувати "голі" помідори
Інгредієнти:
- помідори — 1.5 кг;
- вода — 1 л;
- оцет 9% — 100 мл;
- цукор — 6 ст.л;
- сіль — 2 ст.л;
- солодкий перець — 1 шт;
- гострий перець (за бажанням) — 1 шт;
- цибуля — 1 шт;
- часник — 2-3 зубчики;
- петрушка — 10 гілочок;
- лавровий лист — 2-3 шт;
- чорний перець (дрібка).
Спосіб приготування:
- Зварити маринад із води, оцту, солі та цукру і дати йому повністю охолонути.
- Обрати невеликі тверді помідори.
- Зробити на помідорах надрізи хрест-навхрест, залити окропом і залишити на 5-10 хвилин.
- Злити воду та очистити помідори від шкірок.
- Складати помідори шарами в миску або відерце, пересипаючи порізаними перцями, цибулею, часником і петрушкою, додати лавровий лист і чорний перець.
- Залити охолодженим маринадом, покласти зверху гніт і поставити в холодильник на 2 доби.