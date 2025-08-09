Вкус лета в каждом кусочке: пастила с яблоком, медом и смородиной (видео)
Читати українською
Вкуснее магазинного
Яблоки – это не просто любимый фрукт, а настоящий кулинарный универсал. Их пекут в пирогах, добавляют в салаты, сушат, квасят, варят компоты — и, конечно, готовят ароматную домашнюю пастилу. Особенно нежной она получается в сочетании с кисловатой смородиной.
Именно пастила из яблок и смородины – отличный пример того, как можно сочетать пользу, натуральность и вкус в одном рулетике. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "tania_pankova".
Как приготовить пастилу
Ингредиенты:
- яблоки печеные – 800 г;
- смородина – 200 г;
- мед – 1–2 ст. л (по вкусу);
- вода – 2–3 ст. л (при необходимости);
- масло – для смазки поддонов.
Способ приготовления:
- Помыть яблоки, удалить серединку, разрезать пополам (можно со шкуркой) и запечь при 180°C до мягкости.
- Теплые запеченные яблоки выложить в чашу блендера, добавить мед и перебить в однородное пюре.
- Смородину проварить несколько минут, перетереть через сито и добавить в яблочное пюре, снова перемешать.
- Если масса слишком густая, добавить немного воды для удобной разливки.
- Смазать поддоны тонким слоем растительного масла, выложить пюре ровным слоем (230–240 г на поддон).
- Сушить при температуре 55–60°C 11–13 часов до готовности. Нарезать треугольниками, завернуть, хранить в закрытой таре.