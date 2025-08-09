Вкус лета в каждом кусочке: пастила с яблоком, медом и смородиной (видео)

Вкуснее магазинного

Яблоки – это не просто любимый фрукт, а настоящий кулинарный универсал. Их пекут в пирогах, добавляют в салаты, сушат, квасят, варят компоты — и, конечно, готовят ароматную домашнюю пастилу. Особенно нежной она получается в сочетании с кисловатой смородиной.

Именно пастила из яблок и смородины – отличный пример того, как можно сочетать пользу, натуральность и вкус в одном рулетике. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "tania_pankova".

Как приготовить пастилу

Ингредиенты:

яблоки печеные – 800 г;

смородина – 200 г;

мед – 1–2 ст. л (по вкусу);

вода – 2–3 ст. л (при необходимости);

масло – для смазки поддонов.

Способ приготовления: