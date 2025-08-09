Рус

Смак літа у кожному шматочку: пастила з яблуком, медом і смородиною (відео)

Марія Швець
Натуральні ласощі своїми руками
Натуральні ласощі своїми руками. Фото instagram.com

Смачніше за магазинний

Яблука — це не просто улюблений фрукт, а справжній кулінарний універсал. Їх печуть у пирогах, додають у салати, сушать, квасять, варять компоти — і, звісно ж, готують ароматну домашню пастилу. Особливо ніжною вона виходить у поєднанні з кислуватою смородиною.

Саме пастила з яблук та смородини — чудовий приклад того, як можна поєднати користь, натуральність і смак в одному рулетикові. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "tania_pankova".

Як приготувати пастилу

Інгредієнти:

  • яблука печені – 800 г;
  • порічка – 200 г;
  • мед – 1–2 ст. л (за смаком);
  • вода – 2–3 ст. л (за потреби);
  • олія – для змащування піддонів.

Спосіб приготування:

  1. Помити яблука, видалити серединку, розрізати навпіл (можна зі шкіркою) та запекти при 180°C до м’якості.
  2. Теплі запечені яблука викласти в чашу блендера, додати мед та перебити до однорідного пюре.
  3. Смородину проварити кілька хвилин, перетерти через сито та додати до яблучного пюре, знову перемішати.
  4. Якщо маса надто густа, додати трохи води для зручного розливання.
  5. Змастити піддони тонким шаром олії, викласти пюре рівним шаром (230–240 г на піддон).
  6. Сушити при температурі 55–60°C 11–13 годин до готовності. Нарізати трикутниками, загорнути, зберігати в закритій тарі.
