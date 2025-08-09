Смак літа у кожному шматочку: пастила з яблуком, медом і смородиною (відео)

Смачніше за магазинний

Яблука — це не просто улюблений фрукт, а справжній кулінарний універсал. Їх печуть у пирогах, додають у салати, сушать, квасять, варять компоти — і, звісно ж, готують ароматну домашню пастилу. Особливо ніжною вона виходить у поєднанні з кислуватою смородиною.

Саме пастила з яблук та смородини — чудовий приклад того, як можна поєднати користь, натуральність і смак в одному рулетикові. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "tania_pankova".

Як приготувати пастилу

Інгредієнти:

яблука печені – 800 г;

порічка – 200 г;

мед – 1–2 ст. л (за смаком);

вода – 2–3 ст. л (за потреби);

олія – для змащування піддонів.

Спосіб приготування: