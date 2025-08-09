Смак літа у кожному шматочку: пастила з яблуком, медом і смородиною (відео)
Смачніше за магазинний
Яблука — це не просто улюблений фрукт, а справжній кулінарний універсал. Їх печуть у пирогах, додають у салати, сушать, квасять, варять компоти — і, звісно ж, готують ароматну домашню пастилу. Особливо ніжною вона виходить у поєднанні з кислуватою смородиною.
Саме пастила з яблук та смородини — чудовий приклад того, як можна поєднати користь, натуральність і смак в одному рулетикові. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "tania_pankova".
Як приготувати пастилу
Інгредієнти:
- яблука печені – 800 г;
- порічка – 200 г;
- мед – 1–2 ст. л (за смаком);
- вода – 2–3 ст. л (за потреби);
- олія – для змащування піддонів.
Спосіб приготування:
- Помити яблука, видалити серединку, розрізати навпіл (можна зі шкіркою) та запекти при 180°C до м’якості.
- Теплі запечені яблука викласти в чашу блендера, додати мед та перебити до однорідного пюре.
- Смородину проварити кілька хвилин, перетерти через сито та додати до яблучного пюре, знову перемішати.
- Якщо маса надто густа, додати трохи води для зручного розливання.
- Змастити піддони тонким шаром олії, викласти пюре рівним шаром (230–240 г на піддон).
- Сушити при температурі 55–60°C 11–13 годин до готовності. Нарізати трикутниками, загорнути, зберігати в закритій тарі.