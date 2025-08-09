Необычное варенье, которое поразит всех: гости будут просить этот рецепт из зеленых помидоров

Вкусный десерт к чаю

Обычно зеленые помидоры используют для солений и маринадов, ведь они отлично сохраняют форму и имеют приятную кислинку. Но недозрелые плоды могут стать основой для джема. Благодаря сочетанию с лимоном и сахаром зеленые помидоры превращаются в нежный десерт с приятной кисло-сладкой ноткой.

Рецептом варенья из зеленых помидоров поделились на YouTube-канале "Океан вкусов".

Ингредиенты:

Зеленые помидоры — 1 кг

Сахар – 1 кг

Лимон – 1 шт.

Как приготовить варенье из зеленых помидоров