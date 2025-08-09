Необычное варенье, которое поразит всех: гости будут просить этот рецепт из зеленых помидоров
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Вкусный десерт к чаю
Обычно зеленые помидоры используют для солений и маринадов, ведь они отлично сохраняют форму и имеют приятную кислинку. Но недозрелые плоды могут стать основой для джема. Благодаря сочетанию с лимоном и сахаром зеленые помидоры превращаются в нежный десерт с приятной кисло-сладкой ноткой.
Рецептом варенья из зеленых помидоров поделились на YouTube-канале "Океан вкусов".
Ингредиенты:
- Зеленые помидоры — 1 кг
- Сахар – 1 кг
- Лимон – 1 шт.
Как приготовить варенье из зеленых помидоров
- Зеленые помидоры промойте и нарежьте мелкими дольками. Лимон также нарежьте тонкими кружочками, удалив косточки.
- Поместите нарезанные помидоры и лимон в большую кастрюлю, пересыпая их сахаром. Оставьте смесь на 6-12 часов, чтобы помидоры дали сок.
- Поставьте кастрюлю на небольшой огонь, доведите до кипения и варите 5-10 минут. Затем выключите огонь и оставьте варенье остывать на 6-8 часов.
- Повторите процесс еще два раза. Каждый раз доводите варенье до кипения и варите 5-10 минут. После третьего раза варенье будет готово. Если хотите более густую консистенцию, повторите процесс варки еще несколько раз.