Незвичайне варення, яке вразить усіх: гості проситимуть цей рецепт з зелених помідорів

Смачний десерт до чаю

Зазвичай зелені помідори використовують для солінь та маринадів, адже вони чудово зберігають форму й мають приємну кислинку. Але недостиглі плоди можуть стати основою для джему. Завдяки поєднанню з лимоном і цукром зелені помідори перетворюються на ніжний десерт із приємною кисло-солодкою ноткою.

Рецептом варення з зелених помідорів поділились на YouTube-каналі "Океан смаків".

Інгредієнти:

Зелені помідори — 1 кг

Цукор — 1 кг

Лимон — 1 шт.

Як приготувати варення із зелених помідорів