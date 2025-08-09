Рус

Незвичайне варення, яке вразить усіх: гості проситимуть цей рецепт з зелених помідорів

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Не викидайте недостиглі помідори
Не викидайте недостиглі помідори. Фото gazeta-misto.te.ua

Смачний десерт до чаю

Зазвичай зелені помідори використовують для солінь та маринадів, адже вони чудово зберігають форму й мають приємну кислинку. Але недостиглі плоди можуть стати основою для джему. Завдяки поєднанню з лимоном і цукром зелені помідори перетворюються на ніжний десерт із приємною кисло-солодкою ноткою.

Рецептом варення з зелених помідорів поділились на YouTube-каналі "Океан смаків".

Інгредієнти:

  • Зелені помідори — 1 кг
  • Цукор — 1 кг
  • Лимон — 1 шт.

Як приготувати варення із зелених помідорів

  1. Зелені помідори промийте і наріжте на дрібні часточки. Лимон також наріжте тонкими кружечками, видаливши кісточки.
  2. Помістіть нарізані помідори і лимон у велику каструлю, пересипаючи їх цукром. Залиште суміш на 6-12 годин, щоб помідори дали сік.
  3. Поставте каструлю на невеликий вогонь, доведіть до кипіння і варіть 5-10 хвилин. Потім вимкніть вогонь і залиште варення остигати на 6-8 годин.
  4. Повторіть процес ще два рази. Щоразу доводьте варення до кипіння і варіть 5-10 хвилин. Після третього разу варення буде готове. Якщо хочете більш густу консистенцію, повторіть процес варіння ще кілька разів.
Теги:
#Помідори #Рецепти #Варення #Зелені помідори