Рус

Квашені огірки по-новому: борошно замість стерилізації для ідеальної хрумкості

Автор
Марія Швець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Незрівнянно смачні, ароматні, хрусткі та соковиті
Незрівнянно смачні, ароматні, хрусткі та соковиті. Фото Facebook.com

Засолювання огірків у бочці на зиму холодним способом – це найкращий спосіб домашньої заготівлі холодної закуски

Огірок — це один із найулюбленіших овочів у літній сезон, який чудово смакує як свіжим, так і у найрізноманітніших заготівлях. З нього готують салати, маринують, додають до окрошки, а на зиму зазвичай консервують у банках із часником, зеленню чи навіть куркумою — для яскравого кольору й пікантності.

Але сьогодні ми пропонуємо вам зовсім інший підхід — квашені огірки з борошном, без стерилізації та зайвих турбот. Завдяки простим інгредієнтам та натуральному процесу ферментації, вони виходять хрумкі, ароматні, з легенькою кислинкою — наче щойно з діжки в селі. Ідеальний варіант для тих, хто цінує справжній домашній смак! Рецептом з нами поділилися на Facebook-сторінці "Кулінарні рецепти".

Як заквасити огірки з борошном

Інгредієнти:

  • огірки – приблизно 2 кг;
  • борошно – 3 ст. л.;
  • сіль – 3 ст. л.;
  • часник – 3 зубчики;
  • листя хрону – 2–3 шт.;
  • парасолька кропу – 1 шт.;
  • чорний перець горошком – 5 шт.;
  • лавровий лист – 1 шт.;
  • вода холодна – скільки ввійде в банку.

Спосіб приготування:

  1. Добре вимити 3-літрову банку, стерилізація не потрібна.
  2. Викласти на дно банки листя хрону, часник, перець, лавровий лист і парасольку кропу.
  3. Огірки ретельно вимити, обрізати кінчики, замочити у холодній воді на 2 години, потім щільно укласти в банку.
  4. Додати до огірків борошно та сіль.
  5. Залити холодною водою доверху, закрити капроновою кришкою й кілька разів обережно перевернути банку.
  6. Залишити в теплі на 3 доби, щодня перевертати, а потім перенести в прохолодне місце на 1,5–2 місяці.
Теги:
#Борошно #Огірки #Консервація #Готуємо вдома