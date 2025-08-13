Квашені огірки по-новому: борошно замість стерилізації для ідеальної хрумкості

Засолювання огірків у бочці на зиму холодним способом – це найкращий спосіб домашньої заготівлі холодної закуски

Огірок — це один із найулюбленіших овочів у літній сезон, який чудово смакує як свіжим, так і у найрізноманітніших заготівлях. З нього готують салати, маринують, додають до окрошки, а на зиму зазвичай консервують у банках із часником, зеленню чи навіть куркумою — для яскравого кольору й пікантності.

Але сьогодні ми пропонуємо вам зовсім інший підхід — квашені огірки з борошном, без стерилізації та зайвих турбот. Завдяки простим інгредієнтам та натуральному процесу ферментації, вони виходять хрумкі, ароматні, з легенькою кислинкою — наче щойно з діжки в селі. Ідеальний варіант для тих, хто цінує справжній домашній смак! Рецептом з нами поділилися на Facebook-сторінці "Кулінарні рецепти".

Як заквасити огірки з борошном

Інгредієнти:

огірки – приблизно 2 кг;

борошно – 3 ст. л.;

сіль – 3 ст. л.;

часник – 3 зубчики;

листя хрону – 2–3 шт.;

парасолька кропу – 1 шт.;

чорний перець горошком – 5 шт.;

лавровий лист – 1 шт.;

вода холодна – скільки ввійде в банку.

Спосіб приготування: