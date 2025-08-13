Квашені огірки по-новому: борошно замість стерилізації для ідеальної хрумкості
Засолювання огірків у бочці на зиму холодним способом – це найкращий спосіб домашньої заготівлі холодної закуски
Огірок — це один із найулюбленіших овочів у літній сезон, який чудово смакує як свіжим, так і у найрізноманітніших заготівлях. З нього готують салати, маринують, додають до окрошки, а на зиму зазвичай консервують у банках із часником, зеленню чи навіть куркумою — для яскравого кольору й пікантності.
Але сьогодні ми пропонуємо вам зовсім інший підхід — квашені огірки з борошном, без стерилізації та зайвих турбот. Завдяки простим інгредієнтам та натуральному процесу ферментації, вони виходять хрумкі, ароматні, з легенькою кислинкою — наче щойно з діжки в селі. Ідеальний варіант для тих, хто цінує справжній домашній смак! Рецептом з нами поділилися на Facebook-сторінці "Кулінарні рецепти".
Як заквасити огірки з борошном
Інгредієнти:
- огірки – приблизно 2 кг;
- борошно – 3 ст. л.;
- сіль – 3 ст. л.;
- часник – 3 зубчики;
- листя хрону – 2–3 шт.;
- парасолька кропу – 1 шт.;
- чорний перець горошком – 5 шт.;
- лавровий лист – 1 шт.;
- вода холодна – скільки ввійде в банку.
Спосіб приготування:
- Добре вимити 3-літрову банку, стерилізація не потрібна.
- Викласти на дно банки листя хрону, часник, перець, лавровий лист і парасольку кропу.
- Огірки ретельно вимити, обрізати кінчики, замочити у холодній воді на 2 години, потім щільно укласти в банку.
- Додати до огірків борошно та сіль.
- Залити холодною водою доверху, закрити капроновою кришкою й кілька разів обережно перевернути банку.
- Залишити в теплі на 3 доби, щодня перевертати, а потім перенести в прохолодне місце на 1,5–2 місяці.