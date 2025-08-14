Укр

Маринованные чери с перцем: идеальная закуска к любому столу (видео)

Мария Швец
Вкусные, красивые, сладкие, аппетитные
Великолепная закуска

Помидоры – один из самых любимых овощей лета. Их едят свежими, сушат, запекают, квасят, консервируют и даже готовят в медово-горчичном маринаде. Черри особенно удобны для заготовки: маленькие, сочные, сладковатые — они прекрасно смотрятся в банках и мгновенно разлетаются со стола.

Но сегодня мы предлагаем простой и проверенный рецепт маринованных помидоров черри со сладким перцем – без сложных специй, зато с максимально насыщенным, домашним вкусом. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "zha457".

Как приготовить помидоры черри с болгарским перцем

Ингредиенты:

  • помидоры черри – 1 кг;
  • сладкий перец – 2 шт.;
  • чеснок – 1 головка;
  • зелень – по вкусу;
  • соль – 1 ст. л. без сливки;
  • сахар – 50 г;
  • уксус 9% – 100 г;

Способ приготовления:

  1. Вымыть помидоры черри и перец, нарезать перец полосками.
  2. Очистить чеснок и порезать ломтиками.
  3. На дно стерилизованных банок положить зелень и часть чеснока.
  4. Плотно выложить помидоры и перец, добавить оставшиеся чеснока.
  5. Приготовить маринад: смешать воду с солью, сахаром и уксусом, довести до кипения.
  6. Залить горячим маринадом помидоры в банках, закатать стерилизованными крышками, перевернуть дном вверх и укутать до охлаждения.
