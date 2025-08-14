Маринованные чери с перцем: идеальная закуска к любому столу (видео)

Великолепная закуска

Помидоры – один из самых любимых овощей лета. Их едят свежими, сушат, запекают, квасят, консервируют и даже готовят в медово-горчичном маринаде. Черри особенно удобны для заготовки: маленькие, сочные, сладковатые — они прекрасно смотрятся в банках и мгновенно разлетаются со стола.

Но сегодня мы предлагаем простой и проверенный рецепт маринованных помидоров черри со сладким перцем – без сложных специй, зато с максимально насыщенным, домашним вкусом. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "zha457".

Как приготовить помидоры черри с болгарским перцем

Ингредиенты:

помидоры черри – 1 кг;

сладкий перец – 2 шт.;

чеснок – 1 головка;

зелень – по вкусу;

соль – 1 ст. л. без сливки;

сахар – 50 г;

уксус 9% – 100 г;

Способ приготовления: