Маринованные чери с перцем: идеальная закуска к любому столу (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Великолепная закуска
Помидоры – один из самых любимых овощей лета. Их едят свежими, сушат, запекают, квасят, консервируют и даже готовят в медово-горчичном маринаде. Черри особенно удобны для заготовки: маленькие, сочные, сладковатые — они прекрасно смотрятся в банках и мгновенно разлетаются со стола.
Но сегодня мы предлагаем простой и проверенный рецепт маринованных помидоров черри со сладким перцем – без сложных специй, зато с максимально насыщенным, домашним вкусом. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "zha457".
Как приготовить помидоры черри с болгарским перцем
Ингредиенты:
- помидоры черри – 1 кг;
- сладкий перец – 2 шт.;
- чеснок – 1 головка;
- зелень – по вкусу;
- соль – 1 ст. л. без сливки;
- сахар – 50 г;
- уксус 9% – 100 г;
Способ приготовления:
- Вымыть помидоры черри и перец, нарезать перец полосками.
- Очистить чеснок и порезать ломтиками.
- На дно стерилизованных банок положить зелень и часть чеснока.
- Плотно выложить помидоры и перец, добавить оставшиеся чеснока.
- Приготовить маринад: смешать воду с солью, сахаром и уксусом, довести до кипения.
- Залить горячим маринадом помидоры в банках, закатать стерилизованными крышками, перевернуть дном вверх и укутать до охлаждения.