Эти голубцы получатся такими же сытными, как традиционные: рецепт вкусного блюда из кабачков (видео)

Для всей семьи – без хлопот

Голубцы готовят традиционным способом — заворачивая начинку из мяса и риса в капустные листья, или делают ленивые голубцы, смешивая все ингредиенты и запекая вместе, или даже фаршируют лук фаршем. Но сегодня мы предлагаем более легкую, летнюю альтернативу — голубцы из кабачков.

Они получаются нежные, сочные и более быстрые в приготовлении. Такой вариант отлично подходит для тех, кто хочет разнообразить меню, уменьшить количество углеводов или просто любит кабачки в любом виде. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице " marafon18_6 ".

Как приготовить голубцы из кабачков

Ингредиенты:

Кабачки – 2 шт. (средние);

Сыр сливочный – 100 г;

Творог 5% (или сметана 10%) – 1 ст.л. л.;

Сыр твердый – 60 г;

Чеснок – 1 зубчик;

Томатный соус – 2 ст. л.;

Любимые специи, зелень;

Масло для смазывания формы;

Способ приготовления:

1. Кабачок нарезаем слайсами, выкладываем на пергамент, добавляем специи. Отправляем в духовку на 15 минут за 180°С.

2. Для начинки: смешиваем сыр сливочный, творог, часть сыра твердого, чеснок и зелень. На кабачки выкладываем начинку, сверните в рулетики.

3. На дно формы для запекания выкладываем томатный соус, сверху рулетики из кабачка. Намазываем томатным соусом, выкладываем кусочки сыра. Отправляем в духовку на 15-20 минут за 180°С.