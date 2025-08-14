Рус

Ці голубці вийдуть такими ж ситними, як традиційні: рецепт смачної страви з кабачків (відео)

Марія Швець
Бюджетно, швидко, ситно
Бюджетно, швидко, ситно. Фото instagram.com

Для всієї родини – без клопоту

Голубці готують традиційним способом — загортаючи начинку з м’яса та рису в капустяне листя, або ж роблять ліниві голубці, змішуючи всі інгредієнти й запікаючи разом, чи навіть фарширують цибулю фаршем. Але сьогодні ми пропонуємо легшу, літню альтернативу — голубці з кабачків.

Вони виходять ніжні, соковиті й значно швидші у приготуванні. Такий варіант чудово підходить для тих, хто хоче урізноманітнити меню, зменшити кількість вуглеводів або просто полюбляє кабачки в будь-якому вигляді. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "marafon18_6".

Як приготувати голубці з кабачків

Інгредієнти:

  • Кабачки – 2 шт. (середні);
  • Сир вершковий – 100 г;
  • Сир кисломолочний 5% (або метану 10%) – 1 ст. л.;
  • Сир твердий – 60 г;
  • Часник – 1 зубчик;
  • Томатний соус – 2 ст. л.;
  • Улюблені спеції, зелень;
  • Олія для змащування форми;

Спосіб приготування:

1. Кабачок нарізаємо слайсами, викладаємо на пергамент, додаємо спеції. Відправляємо в духовку на 15 хвилин за 180 С.

2. Для начинки: змішуємо сир вершковий, сир кисломолочний, частину сиру твердого, часник і зелень. На кабачки викладаємо начинку, згорніть у рулетики.

3. На дно форми для запікання викладаємо томатний соус, зверху рулетики з кабачка. Намазуємо томатним соусом, викладаємо шматочки сиру. Відправляємо в духовку на 15-20 хвилин за 180 С.

