Яблоки, помидоры и майонез: на удивление простой, но невероятно вкусный салат удивит даже гурманов
Этот салат вы приготовите через 5 минут
Салат из яблок и помидоров — это легкое, сочное и необычное на вкус блюдо, которое приятно удивит даже тех, кто привык к классическим сочетаниям. Готовится он очень быстро, поэтому станет отличным вариантом для легкого обеда, ужина или полезного перекуса.
Салат лучше всего есть сразу после приготовления, когда все ингредиенты еще свежие и хрустящие. Он подойдет к жареному картофелю или как дополнение к обеду в офисе. Если вы любите экспериментировать, попробуйте заменить майонез на натуральный йогурт или сметану с небольшим количеством горчицы, это придаст блюду пикантности.
Рецептом салата поделились на TikTok-странице " Файний вареник ".
Ингредиенты:
- 1 яблоко (лучше кислых сортов);
- 10 помидоров черри или 1 большой помидор;
- 1 болгарский перец;
- 1/2 лимона;
- 1 столовая ложка майонеза;
- Соль, перец по вкусу;
- Кунжут для посыпки.
Как приготовить салат из яблок и помидоров
- Яблоки и перец порезать средними кубиками. На яблоки сразу выжать лимонный сок и перемешать.
- Помидоры черри разрезать пополам или на 4 части (в зависимости от размера). Если вы берете 1 большой помидор, нарезать, как и другие ингредиенты.
- Яблоки, перец и помидоры соединить, посолить и поперчить по вкусу. Добавить майонез, перемешать. По желанию посыпать кунжутом.