Яблоки, помидоры и майонез: на удивление простой, но невероятно вкусный салат удивит даже гурманов

Этот салат вы приготовите через 5 минут

Салат из яблок и помидоров — это легкое, сочное и необычное на вкус блюдо, которое приятно удивит даже тех, кто привык к классическим сочетаниям. Готовится он очень быстро, поэтому станет отличным вариантом для легкого обеда, ужина или полезного перекуса.

Салат лучше всего есть сразу после приготовления, когда все ингредиенты еще свежие и хрустящие. Он подойдет к жареному картофелю или как дополнение к обеду в офисе. Если вы любите экспериментировать, попробуйте заменить майонез на натуральный йогурт или сметану с небольшим количеством горчицы, это придаст блюду пикантности.

Рецептом салата поделились на TikTok-странице " Файний вареник ".

Ингредиенты:

1 яблоко (лучше кислых сортов);

10 помидоров черри или 1 большой помидор;

1 болгарский перец;

1/2 лимона;

1 столовая ложка майонеза;

Соль, перец по вкусу;

Кунжут для посыпки.

Как приготовить салат из яблок и помидоров