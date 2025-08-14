Укр

Яблоки, помидоры и майонез: на удивление простой, но невероятно вкусный салат удивит даже гурманов

Наталья Граковская
Читати українською
Забудьте о традиционных салатах
Забудьте о традиционных салатах

Этот салат вы приготовите через 5 минут

Салат из яблок и помидоров — это легкое, сочное и необычное на вкус блюдо, которое приятно удивит даже тех, кто привык к классическим сочетаниям. Готовится он очень быстро, поэтому станет отличным вариантом для легкого обеда, ужина или полезного перекуса.

Салат лучше всего есть сразу после приготовления, когда все ингредиенты еще свежие и хрустящие. Он подойдет к жареному картофелю или как дополнение к обеду в офисе. Если вы любите экспериментировать, попробуйте заменить майонез на натуральный йогурт или сметану с небольшим количеством горчицы, это придаст блюду пикантности.

Рецептом салата поделились на TikTok-странице " Файний вареник ".

Ингредиенты:

  • 1 яблоко (лучше кислых сортов);
  • 10 помидоров черри или 1 большой помидор;
  • 1 болгарский перец;
  • 1/2 лимона;
  • 1 столовая ложка майонеза;
  • Соль, перец по вкусу;
  • Кунжут для посыпки.

Как приготовить салат из яблок и помидоров

  1. Яблоки и перец порезать средними кубиками. На яблоки сразу выжать лимонный сок и перемешать.
  2. Помидоры черри разрезать пополам или на 4 части (в зависимости от размера). Если вы берете 1 большой помидор, нарезать, как и другие ингредиенты.
  3. Яблоки, перец и помидоры соединить, посолить и поперчить по вкусу. Добавить майонез, перемешать. По желанию посыпать кунжутом.
#Помидоры #Рецепты #Яблоки #Салат