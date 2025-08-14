Яблука, помідори і майонез: напрочуд простий, але неймовірно смачний салат здивує навіть гурманів

Цей салат ви приготуєте за 5 хвилин

Салат із яблук та помідорів — це легка, соковита й незвична на смак страва, яка приємно здивує навіть тих, хто звик до класичних поєднань. Готується він дуже швидко, тож стане чудовим варіантом для легкого обіду, вечері або корисного перекусу.

Салат найкраще смакує відразу після приготування, коли всі інгредієнти ще свіжі та хрусткі. Він підійде до смаженої картоплі або як доповнення до обіду в офісі. Якщо ви любите експериментувати, спробуйте замінити майонез на натуральний йогурт або сметану з невеликою кількістю гірчиці, це додасть страві пікантності.

Рецептом салату поділились на TikTok-сторінці "Файний вареник".

Інгредієнти:

1 яблуко (краще кислих сортів);

10 помідорів чері або 1 великий помідор;

1 болгарський перець;

1/2 лимона;

1 столова ложка майонезу;

Сіль, перець до смаку;

Кунжут для посипки.

Як приготувати салат з яблук та помідорів