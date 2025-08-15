Укр

Привычное блюдо станет еще вкуснее: какой ингредиент добавить к кабачковым оладьям (видео)

Мария Швец
Нежные, красивые, вкусные, полезные для всей семьи
Нежные, красивые, вкусные, полезные для всей семьи. Фото instagram.com

Готовятся быстро из продуктов, которые найдутся в любом холодильнике

Начался сезон кабачков — сочных, нежных и универсальных овощей, из которых можно приготовить немало вкусных блюд: от тушеных кабачков до запеканок, рагу или рулетиков. Одним из самых простых и одновременно любимых вариантов есть кабачковые оладьи с сыром.

Они получаются мягкими, ароматными и питательными, хорошо питаются как горячими, так и холодными, а еще быстро готовятся из доступных ингредиентов. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "cook_julija_simonchuk".

Как приготовить кабачковые оладьи с сыром

Ингредиенты:

  • кабачок — 600 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • сыр твердый — 150 г;
  • мука — 3-5 ст.л;
  • соль, перец, гранулированный чеснок – по вкусу.
  • сметана – для подачи.

Способ приготовления:

1.Натереть кабачок на большой терке.

2.Посолить, перемешать и оставить на 10 минут, чтобы овощ пустил сок.

3. Отжать лишнюю жидкость руками или через марлю.

4.Добавить в кабачковую массу яйца, натертый твердый сыр, муку. Отлично перемешать до однородности.

5. Разогреть сковороду. При желании жарить на сухой сковороде или с небольшим количеством масла.

6. Выкладывать тесто ложкой, формируя оладьи и обжаривать с обеих сторон до золотистой корочки.

7.Подавать горячими со сметаной. По желанию в сметану можно добавить немного измельченного чеснока для пикантности.

