Звична страва стане ще смачнішою: який інгредієнт додати до кабачкових оладок (відео)

Почався сезон кабачків — соковитих, ніжних і надзвичайно універсальних овочів, з яких можна приготувати чимало смачних страв: від тушкованих кабачків до запіканок, рагу чи рулетиків. Одним із найпростіших і водночас улюблених варіантів є кабачкові оладки з сиром.

Вони виходять м’якими, ароматними та поживними, добре смакують як гарячими, так і холодними, а ще швидко готуються з доступних інгредієнтів. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "cook_julija_simonchuk".

Як приготувати кабачкові оладки з сиром

Інгредієнти:

кабачок — 600 г;

яйця — 2 шт.;

сир твердий — 150 г;

борошно — 3-5 ст.л;

сіль, перець, гранульований часник — до смаку.

сметана — для подачі.

Спосіб приготування:

1.Натерти кабачок на великій тертці.

2.Посолити, перемішати й залишити на 10 хвилин, щоб овоч пустив сік.

3.Відтиснути зайву рідину руками або через марлю.

4.Додати до кабачкової маси яйця, натертий твердий сир, борошно. Добре перемішати до однорідності.

5.Розігріти сковороду. За бажанням смажити на сухій сковорідці або з невеликою кількістю олії.

6.Викладати тісто ложкою, формуючи оладки, та обсмажувати з обох боків до золотистої скоринки.

7.Подавати гарячими зі сметаною. За бажанням у сметану можна додати трохи подрібненого часнику для пікантності.