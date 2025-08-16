Эти кексы из кабачков исчезнут со стола первыми: рецепт вкусного завтрака
Идея для быстрого и полезного перекуса
В дни, когда хочется быстрого, вкусного и полезного завтрака, можно готовить эти кабачковые кексы. Благодаря доступным ингредиентам, этот рецепт станет прекрасным дополнением к ежедневному меню. Он выручит и в будни, и в выходные. Кабачковые кексы можно брать с собой на перекус или подавать к столу как легкую закуску.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Ингредиенты:
- кабачок — 1 шт.;
- яйца — 2 шт.;
- молоко – 60 мл;
- масло – 2 ст. л.;
- мука — 100 г;
- манная крупа — 2 ст. л.;
- соль — по вкусу;
- черный перец — по вкусу;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- твердый сыр – 50 г;
- зелень — по вкусу;
- (по желанию) ветчина, курица, колбаса или слабосоленая рыба – 100 г.
Этапы приготовления:
- Взбить яйца с солью, перцем и другими специями. Добавить масло и молоко, перемешать. Кабачок натереть на крупной терке, хорошо отжать от жидкости и добавить к яичной смеси.
- Ввести просеянную муку, манку и разрыхлитель, тщательно перемешать до однородного теста. Добавить натертый сыр и мелко нарезанную зелень. По желанию добавить измельченную рыбу или мясную начинку.
- Разложить тесто в смазанные формочки (по 2 ст. л. в каждую), должно получиться 12 порций. Выпекать в духовке, разогретой до 180 °C (режим верх-низ, без конвекции) 20–25 минут.
- Готовность проверить деревянной палочкой. Дать остыть перед тем, как доставать из формы. Подавая, украсить зеленью или подать со сметаной или соусом по своему вкусу.