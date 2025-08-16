Укр

Эти кексы из кабачков исчезнут со стола первыми: рецепт вкусного завтрака

Наталья Граковская
Кабачковые кексы
Идея для быстрого и полезного перекуса

В дни, когда хочется быстрого, вкусного и полезного завтрака, можно готовить эти кабачковые кексы. Благодаря доступным ингредиентам, этот рецепт станет прекрасным дополнением к ежедневному меню. Он выручит и в будни, и в выходные. Кабачковые кексы можно брать с собой на перекус или подавать к столу как легкую закуску.

Ингредиенты:

  • кабачок — 1 шт.;
  • яйца — 2 шт.;
  • молоко – 60 мл;
  • масло – 2 ст. л.;
  • мука — 100 г;
  • манная крупа — 2 ст. л.;
  • соль — по вкусу;
  • черный перец — по вкусу;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • твердый сыр – 50 г;
  • зелень — по вкусу;
  • (по желанию) ветчина, курица, колбаса или слабосоленая рыба – 100 г.

Этапы приготовления:

  1. Взбить яйца с солью, перцем и другими специями. Добавить масло и молоко, перемешать. Кабачок натереть на крупной терке, хорошо отжать от жидкости и добавить к яичной смеси.
  2. Ввести просеянную муку, манку и разрыхлитель, тщательно перемешать до однородного теста. Добавить натертый сыр и мелко нарезанную зелень. По желанию добавить измельченную рыбу или мясную начинку.
  3. Разложить тесто в смазанные формочки (по 2 ст. л. в каждую), должно получиться 12 порций. Выпекать в духовке, разогретой до 180 °C (режим верх-низ, без конвекции) 20–25 минут.
  4. Готовность проверить деревянной палочкой. Дать остыть перед тем, как доставать из формы. Подавая, украсить зеленью или подать со сметаной или соусом по своему вкусу.
