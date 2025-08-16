Эти кексы из кабачков исчезнут со стола первыми: рецепт вкусного завтрака

Идея для быстрого и полезного перекуса

В дни, когда хочется быстрого, вкусного и полезного завтрака, можно готовить эти кабачковые кексы. Благодаря доступным ингредиентам, этот рецепт станет прекрасным дополнением к ежедневному меню. Он выручит и в будни, и в выходные. Кабачковые кексы можно брать с собой на перекус или подавать к столу как легкую закуску.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Ингредиенты:

кабачок — 1 шт.;

яйца — 2 шт.;

молоко – 60 мл;

масло – 2 ст. л.;

мука — 100 г;

манная крупа — 2 ст. л.;

соль — по вкусу;

черный перец — по вкусу;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

твердый сыр – 50 г;

зелень — по вкусу;

(по желанию) ветчина, курица, колбаса или слабосоленая рыба – 100 г.

Этапы приготовления: