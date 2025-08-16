Ці кекси з кабачків зникнуть зі столу першими: рецепт смачного сніданку

Ідея для швидкого та корисного перекусу

У дні, коли хочеться швидкого, смачного та корисного сніданку, можна готувати ці кабачкові кекси. Завдяки доступним інгредієнтам, цей рецепт стане чудовим доповненням до щоденного меню. Він виручить і в будні, і у вихідні. Кабачкові кекси можна брати з собою на перекус або подавати до столу як легку закуску.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Інгредієнти:

кабачок — 1 шт.;

яйця — 2 шт.;

молоко — 60 мл;

олія — 2 ст. л.;

борошно — 100 г;

манна крупа — 2 ст. л.;

сіль — на смак;

чорний перець — на смак;

розпушувач — 1 ч. л.;

твердий сир — 50 г;

зелень — на смак;

(за бажанням) шинка, курка, ковбаса або слабосолона риба — 100 г.

Етапи приготування: