Ці кекси з кабачків зникнуть зі столу першими: рецепт смачного сніданку

Наталя Граковська
Кабачкові кекси
Кабачкові кекси. Фото Depositphotos

Ідея для швидкого та корисного перекусу

У дні, коли хочеться швидкого, смачного та корисного сніданку, можна готувати ці кабачкові кекси. Завдяки доступним інгредієнтам, цей рецепт стане чудовим доповненням до щоденного меню. Він виручить і в будні, і у вихідні. Кабачкові кекси можна брати з собою на перекус або подавати до столу як легку закуску.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Інгредієнти:

  • кабачок — 1 шт.;
  • яйця — 2 шт.;
  • молоко — 60 мл;
  • олія — 2 ст. л.;
  • борошно — 100 г;
  • манна крупа — 2 ст. л.;
  • сіль — на смак;
  • чорний перець — на смак;
  • розпушувач — 1 ч. л.;
  • твердий сир — 50 г;
  • зелень — на смак;
  • (за бажанням) шинка, курка, ковбаса або слабосолона риба — 100 г.

Етапи приготування:

  1. Збити яйця з сіллю, перцем та іншими спеціями. Додати олію і молоко, перемішати. Кабачок натерти на грубій тертці, добре відтиснути від рідини та додати до яєчної суміші.
  2. Ввести просіяне борошно, манку та розпушувач, ретельно перемішати до однорідного тіста. Додати натертий сир і дрібно нарізану зелень. За бажанням додати подрібнену рибу або м’ясну начинку.
  3. Розкласти тісто у змащені формочки (по 2 ст. л. у кожну), має вийти 12 порцій. Випікати в духовці, розігрітій до 180 °C (режим верх-низ, без конвекції) 20–25 хвилин.
  4. Готовність перевірити дерев’яною паличкою. Дати охолонути перед тим, як діставати з форми. Подаючи, прикрасити зеленню або подати зі сметаною чи соусом до свого смаку.
#Кабачки #Рецепти #Закуска #Кекси