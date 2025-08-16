Ці кекси з кабачків зникнуть зі столу першими: рецепт смачного сніданку
Ідея для швидкого та корисного перекусу
У дні, коли хочеться швидкого, смачного та корисного сніданку, можна готувати ці кабачкові кекси. Завдяки доступним інгредієнтам, цей рецепт стане чудовим доповненням до щоденного меню. Він виручить і в будні, і у вихідні. Кабачкові кекси можна брати з собою на перекус або подавати до столу як легку закуску.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Інгредієнти:
- кабачок — 1 шт.;
- яйця — 2 шт.;
- молоко — 60 мл;
- олія — 2 ст. л.;
- борошно — 100 г;
- манна крупа — 2 ст. л.;
- сіль — на смак;
- чорний перець — на смак;
- розпушувач — 1 ч. л.;
- твердий сир — 50 г;
- зелень — на смак;
- (за бажанням) шинка, курка, ковбаса або слабосолона риба — 100 г.
Етапи приготування:
- Збити яйця з сіллю, перцем та іншими спеціями. Додати олію і молоко, перемішати. Кабачок натерти на грубій тертці, добре відтиснути від рідини та додати до яєчної суміші.
- Ввести просіяне борошно, манку та розпушувач, ретельно перемішати до однорідного тіста. Додати натертий сир і дрібно нарізану зелень. За бажанням додати подрібнену рибу або м’ясну начинку.
- Розкласти тісто у змащені формочки (по 2 ст. л. у кожну), має вийти 12 порцій. Випікати в духовці, розігрітій до 180 °C (режим верх-низ, без конвекції) 20–25 хвилин.
- Готовність перевірити дерев’яною паличкою. Дати охолонути перед тим, як діставати з форми. Подаючи, прикрасити зеленню або подати зі сметаною чи соусом до свого смаку.