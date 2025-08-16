Зачем покупать, если можно сделать самостоятельно: этот домашний кетчуп получается лучше магазинного
Вы удивитесь, как это просто
Если вы уже закрыли на зиму томатный сок, но урожай помидоров все еще радует щедростью, самое время приготовить домашний кетчуп. Он получается густым, ароматным, но в отличие от магазинного – полностью натуральный. Такой соус прекрасно подходит и к мясу, и к картофелю, и к макаронам, а еще станет настоящей находкой для быстрых перекусов.
Рецептом поделилась кулинарная блогерша Лилия Цвет.
Ингредиенты:
- помидоры — 3 кг
- болгарский перец – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- паприка острая — 1/4 шт. (по желанию)
- соль — 1 ст.л + по вкусу
- сахар – 2 ст.л.
- перец черный молотый – 0,5 ч.л.
- корица молотая – 0,5 ч.л.
- лавровый лист – 2 шт.
- уксус — 2 ст.л.
- крахмал — 40 г (можно корректировать, согласно желаемой консистенции)
- вода — 100 мл
Как приготовить домашний кетчуп
- Помидоры разрежьте пополам и измельчите блендером.
- Измельченные помидоры вылейте в кастрюлю, добавьте разрезанные пополам перец и лук, а также острую паприку. Накройте крышкой и варите 1 час.
- Через час достаньте из кастрюли целые овощи и добавьте специи. Перемешайте, накройте крышкой и оставьте кетчуп на несколько минут остывать.
- Затем достаньте из кастрюли лавровый лист и перебейте массу блендером. Чтобы кетчуп был максимально однородным, перетрите массу через сито.
- Добавьте уксус, перемешайте и поставьте кетчуп на маленький огонь вариться еще на 30 минут.
- Когда кетчуп уже почти готов, добавьте крахмал в воду и хорошо перемешайте. Полученную смесь понемногу и постоянно помешивая добавьте в кетчуп. Варите постоянно помешивая несколько минут, пока кетчуп не загустеет.
- Горячий кетчуп разлейте по стерилизованным банкам и герметично закрутите стерилизованными крышками.
- Переверните банки вверх дном и укутайте до остывания.