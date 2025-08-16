Зачем покупать, если можно сделать самостоятельно: этот домашний кетчуп получается лучше магазинного

Вы удивитесь, как это просто

Если вы уже закрыли на зиму томатный сок, но урожай помидоров все еще радует щедростью, самое время приготовить домашний кетчуп. Он получается густым, ароматным, но в отличие от магазинного – полностью натуральный. Такой соус прекрасно подходит и к мясу, и к картофелю, и к макаронам, а еще станет настоящей находкой для быстрых перекусов.

Рецептом поделилась кулинарная блогерша Лилия Цвет.

Ингредиенты:

помидоры — 3 кг

болгарский перец – 1 шт.

лук – 1 шт.

паприка острая — 1/4 шт. (по желанию)

соль — 1 ст.л + по вкусу

сахар – 2 ст.л.

перец черный молотый – 0,5 ч.л.

корица молотая – 0,5 ч.л.

лавровый лист – 2 шт.

уксус — 2 ст.л.

крахмал — 40 г (можно корректировать, согласно желаемой консистенции)

вода — 100 мл

Как приготовить домашний кетчуп