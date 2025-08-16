Навіщо купувати, якщо можна зробити самостійно: цей домашній кетчуп виходить кращим за магазинний
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Ви здивуєтесь, як це просто
Якщо ви вже закрили на зиму томатний сік, але врожай помідорів все ще радує щедрістю, саме час приготувати домашній кетчуп. Він виходить густим, ароматним, але на відміну від магазинного — повністю натуральний. Такий соус чудово смакує і з м’ясом, і з картоплею, і з макаронами, а ще стане справжньою знахідкою для швидких перекусів.
Рецептом поділилась кулінарна блогерка Лілія Цвіт.
Інгредієнти:
- помідори — 3 кг
- болгарський перець — 1 шт.
- цибуля — 1 шт.
- паприка гостра — 1/4 шт. (не обов'язково)
- сіль — 1 ст.л + на смак
- цукор — 2 ст.л.
- перець чорний мелений — 0,5 ч.л.
- кориця мелена — 0,5 ч.л.
- лавровий лист — 2 шт.
- оцет — 2 ст.л.
- крохмаль — 40 г (можна корегувати, відповідно до бажаної консистенції)
- вода — 100 мл
Як приготувати домашній кетчуп
- Помідори розріжте навпіл та подрібніть блендером.
- Подрібнені помідори вилийте у каструлю, додайте розрізані навпіл перець та цибулю, а також гостру паприку. Накрийте кришкою та варіть 1 годину.
- Через годину дістаньте з каструлі цілі овочі та додайте спеції. Перемішайте, накрийте кришкою та залиште кетчуп на декілька хвилин остигати.
- Потім дістаньте з каструлі лавровий лист та перебийте масу блендером. Щоб кетчуп був максимально однорідним, перетріть масу через сито.
- Додайте оцет, перемішайте та поставте кетчуп на маленький вогонь варитись ще на 30 хвилин.
- Коли кетчуп вже майже готовий, додайте крохмаль до води та добре перемішайте. Отриману суміш потроху та постійно помішуючи додайте у кетчуп. Варіть постійно помішуючи декілька хвилин, доки кетчуп не загустіє.
- Гарячий кетчуп розлийте по стерилізованим банкам та герметично закрутите стерилізованими кришками. Переверніть банки догори дном та укутайте до вистигання.