Навіщо купувати, якщо можна зробити самостійно: цей домашній кетчуп виходить кращим за магазинний

Ви здивуєтесь, як це просто

Якщо ви вже закрили на зиму томатний сік, але врожай помідорів все ще радує щедрістю, саме час приготувати домашній кетчуп. Він виходить густим, ароматним, але на відміну від магазинного — повністю натуральний. Такий соус чудово смакує і з м’ясом, і з картоплею, і з макаронами, а ще стане справжньою знахідкою для швидких перекусів.

Рецептом поділилась кулінарна блогерка Лілія Цвіт.

Інгредієнти:

помідори — 3 кг

болгарський перець — 1 шт.

цибуля — 1 шт.

паприка гостра — 1/4 шт. (не обов'язково)

сіль — 1 ст.л + на смак

цукор — 2 ст.л.

перець чорний мелений — 0,5 ч.л.

кориця мелена — 0,5 ч.л.

лавровий лист — 2 шт.

оцет — 2 ст.л.

крохмаль — 40 г (можна корегувати, відповідно до бажаної консистенції)

вода — 100 мл

Як приготувати домашній кетчуп