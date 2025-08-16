Яблочный уксус своими руками: нужны всего три ингредиента и немного терпения

Простой рецепт, который сэкономит ваши деньги

Яблочный уксус часто используется в приготовлении разнообразных блюд — от салатных заправок и маринадов до соусов и даже десертов. Его мягкий кисло-сладкий вкус придает блюдам особую свежесть. Конечно, можно купить уксус в магазине, но домашний продукт всегда лучше. Он ароматный, живой и без каких-либо лишних примесей. Для приготовления яблочного уксуса в домашних условиях понадобится всего лишь немного спелых яблок, времени и терпения.

Рецептом в Instagram поделилась блогерша ptashka_nadia.77.

Ингредиенты:

2 кг яблок

2 л воды

170 г сахара (100 г для первого этапа, 70 г для второго)

Этапы приготовления: