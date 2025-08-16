Яблочный уксус своими руками: нужны всего три ингредиента и немного терпения
Простой рецепт, который сэкономит ваши деньги
Яблочный уксус часто используется в приготовлении разнообразных блюд — от салатных заправок и маринадов до соусов и даже десертов. Его мягкий кисло-сладкий вкус придает блюдам особую свежесть. Конечно, можно купить уксус в магазине, но домашний продукт всегда лучше. Он ароматный, живой и без каких-либо лишних примесей. Для приготовления яблочного уксуса в домашних условиях понадобится всего лишь немного спелых яблок, времени и терпения.
Рецептом в Instagram поделилась блогерша ptashka_nadia.77.
Ингредиенты:
- 2 кг яблок
- 2 л воды
- 170 г сахара (100 г для первого этапа, 70 г для второго)
Этапы приготовления:
- Натрите 2 кг яблок на терке.
- Переложите натертые яблоки в емкость, добавьте 100 г сахара и 2 л воды.
- Оставьте смесь в теплом месте на 10 дней, ежедневно перемешивая.
- Через 10 дней процедите жидкость, удалив мякоть.
- Добавьте в процеженную жидкость еще 70 г сахара.
- Накройте емкость марлей и оставьте на 2 месяца при комнатной температуре в темном месте. Оставляйте до тех пор, пока жидкость не станет прозрачной (осветлится).
- Аккуратно снимите уксус с осадка, перелейте в чистую емкость и поставьте в прохладное место для хранения.