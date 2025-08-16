Яблучний оцет своїми руками: потрібні лише три інгредієнти та трохи терпіння
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Простий рецепт, що збереже ваші гроші
Яблучний оцет часто використовується у приготуванні різноманітних страв — від салатних заправок і маринадів до соусів і навіть десертів. Його м’який кислувато-солодкий смак надає стравам особливої свіжості. Звісно, можна купити оцет у магазині, але домашній продукт завжди кращий. Він ароматний, живий і без жодних зайвих домішок. Для приготування яблучного оцту в домашніх умовах знадобиться всього лише трохи спілих яблук, часу, та терпіння.
Рецептом в Instagram поділилась блогерка ptashka_nadia.77.
Інгредієнти:
- 2 кг яблук
- 2 л води
- 170 г цукру (100 г для першого етапу, 70 г для другого)
Етапи приготування:
- Натріть 2 кг яблук на тертці.
- Перекладіть натерті яблука в посудину, додайте 100 г цукру та 2 л води.
- Залиште суміш у теплому місці на 10 днів, щодня перемішуючи.
- Після 10 днів процідіть рідину, видаливши м’якоть.
- Додайте до процідженої рідини ще 70 г цукру.
- Накрийте посудину марлею і залиште на 2 місяці при кімнатній температурі в темному місці. Залишайте доти, поки рідина не стане прозорою (освітлиться).
- Акуратно зніміть оцет з осаду, перелийте в чисту посудину та поставте в прохолодне місце для зберігання.