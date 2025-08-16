Яблучний оцет своїми руками: потрібні лише три інгредієнти та трохи терпіння

Простий рецепт, що збереже ваші гроші

Яблучний оцет часто використовується у приготуванні різноманітних страв — від салатних заправок і маринадів до соусів і навіть десертів. Його м’який кислувато-солодкий смак надає стравам особливої свіжості. Звісно, можна купити оцет у магазині, але домашній продукт завжди кращий. Він ароматний, живий і без жодних зайвих домішок. Для приготування яблучного оцту в домашніх умовах знадобиться всього лише трохи спілих яблук, часу, та терпіння.

Рецептом в Instagram поділилась блогерка ptashka_nadia.77.

Інгредієнти:

2 кг яблук

2 л води

170 г цукру (100 г для першого етапу, 70 г для другого)

Етапи приготування: