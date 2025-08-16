Рус

Яблучний оцет своїми руками: потрібні лише три інгредієнти та трохи терпіння

Наталя Граковська
Яблучний оцет з магазину і поруч не стоїть
Яблучний оцет з магазину і поруч не стоїть. Фото Freepik

Простий рецепт, що збереже ваші гроші

Яблучний оцет часто використовується у приготуванні різноманітних страв — від салатних заправок і маринадів до соусів і навіть десертів. Його м’який кислувато-солодкий смак надає стравам особливої свіжості. Звісно, можна купити оцет у магазині, але домашній продукт завжди кращий. Він ароматний, живий і без жодних зайвих домішок. Для приготування яблучного оцту в домашніх умовах знадобиться всього лише трохи спілих яблук, часу, та терпіння.

Рецептом в Instagram поділилась блогерка ptashka_nadia.77.

Інгредієнти:

  • 2 кг яблук
  • 2 л води
  • 170 г цукру (100 г для першого етапу, 70 г для другого)

Етапи приготування:

  1. Натріть 2 кг яблук на тертці.
  2. Перекладіть натерті яблука в посудину, додайте 100 г цукру та 2 л води.
  3. Залиште суміш у теплому місці на 10 днів, щодня перемішуючи.
  4. Після 10 днів процідіть рідину, видаливши м’якоть.
  5. Додайте до процідженої рідини ще 70 г цукру.
  6. Накрийте посудину марлею і залиште на 2 місяці при кімнатній температурі в темному місці. Залишайте доти, поки рідина не стане прозорою (освітлиться).
  7. Акуратно зніміть оцет з осаду, перелийте в чисту посудину та поставте в прохолодне місце для зберігання.
