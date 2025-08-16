Даже опытные хозяйки не знают этого рецепта: самый вкусный салат из зеленых помидоров
Идеальное блюдо, чтобы разнообразить меню
Если у вас собрались зеленые помидоры и вы не знаете, что с ними делать, этот рецепт пригодится. Салат из зеленых помидоров с луком и перцем получается пикантный, с легкой кислинкой и очень ароматный благодаря ореховой заправке и специям. Его удобно приготовить впрок — в холодильнике он хранится несколько недель.
Рецептом салата поделились на YouTube-канале "Смаколик.юа".
Ингредиенты:
- 2 кг зеленых помидоров
- 6 луковиц
- 4 болгарских перца
- 2 ст.л соли
- 125 г грецких орехов
- 1-2 перца чили
- 2-3 зубчика чеснока
- 4 ст.л растительного масла
- 3-4 ст.л уксуса
- 1 ст.л черного перца
- 1 ст.л хмели-сунели
- соль по вкусу
Как приготовить салат из зеленых помидор
- Нарежьте помидоры не слишком толстыми полукольцами, переложите в глубокую миску, добавьте примерно 2 столовые ложки соли. Тщательно перемешайте руками, чтобы соль равномерно распределилась. Оставьте настояться на 4-5 часов при комнатной температуре.
- Лук нарежьте тонкими полукольцами, а перец соломкой.
- Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла. Обжаривайте лук, периодически помешивая, до мягкости и легкого золотистого цвета.
- Добавьте нарезанный болгарский перец и жарьте до его мягкости.
- Снимите овощи с огня и охладите.
- В чашу блендера положите орехи, чеснок, черный перец, хмели-сунели, по желанию красный перец, добавьте масло и уксус. Перебейте все ингредиенты до однородной пастообразной массы.
- Через 4-5 часов хорошенько отожмите помидоры от образовавшегося сока. Соедините помидоры с охлажденным луком и перцем. Добавьте ореховую заправку. При необходимости посолите салат по вкусу.
- Тщательно перемешайте руками, чтобы заправка равномерно распределилась.
- Переложите салат в контейнер и храните в холодильнике. Он может храниться до нескольких недель.