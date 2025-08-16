Даже опытные хозяйки не знают этого рецепта: самый вкусный салат из зеленых помидоров

Идеальное блюдо, чтобы разнообразить меню

Если у вас собрались зеленые помидоры и вы не знаете, что с ними делать, этот рецепт пригодится. Салат из зеленых помидоров с луком и перцем получается пикантный, с легкой кислинкой и очень ароматный благодаря ореховой заправке и специям. Его удобно приготовить впрок — в холодильнике он хранится несколько недель.

Рецептом салата поделились на YouTube-канале "Смаколик.юа".

Ингредиенты:

2 кг зеленых помидоров

6 луковиц

4 болгарских перца

2 ст.л соли

125 г грецких орехов

1-2 перца чили

2-3 зубчика чеснока

4 ст.л растительного масла

3-4 ст.л уксуса

1 ст.л черного перца

1 ст.л хмели-сунели

соль по вкусу

Как приготовить салат из зеленых помидор