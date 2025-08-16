Укр

Даже опытные хозяйки не знают этого рецепта: самый вкусный салат из зеленых помидоров

Наталья Граковская
Читати українською
Этот салат хранится очень долго
Этот салат хранится очень долго. Фото Скриншот YouTube

Идеальное блюдо, чтобы разнообразить меню

Если у вас собрались зеленые помидоры и вы не знаете, что с ними делать, этот рецепт пригодится. Салат из зеленых помидоров с луком и перцем получается пикантный, с легкой кислинкой и очень ароматный благодаря ореховой заправке и специям. Его удобно приготовить впрок — в холодильнике он хранится несколько недель.

Рецептом салата поделились на YouTube-канале "Смаколик.юа".

Ингредиенты:

  • 2 кг зеленых помидоров
  • 6 луковиц
  • 4 болгарских перца
  • 2 ст.л соли
  • 125 г грецких орехов
  • 1-2 перца чили
  • 2-3 зубчика чеснока
  • 4 ст.л растительного масла
  • 3-4 ст.л уксуса
  • 1 ст.л черного перца
  • 1 ст.л хмели-сунели
  • соль по вкусу

Как приготовить салат из зеленых помидор

  1. Нарежьте помидоры не слишком толстыми полукольцами, переложите в глубокую миску, добавьте примерно 2 столовые ложки соли. Тщательно перемешайте руками, чтобы соль равномерно распределилась. Оставьте настояться на 4-5 часов при комнатной температуре.
  2. Лук нарежьте тонкими полукольцами, а перец соломкой.
  3. Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла. Обжаривайте лук, периодически помешивая, до мягкости и легкого золотистого цвета.
  4. Добавьте нарезанный болгарский перец и жарьте до его мягкости.
  5. Снимите овощи с огня и охладите.
  6. В чашу блендера положите орехи, чеснок, черный перец, хмели-сунели, по желанию красный перец, добавьте масло и уксус. Перебейте все ингредиенты до однородной пастообразной массы.
  7. Через 4-5 часов хорошенько отожмите помидоры от образовавшегося сока. Соедините помидоры с охлажденным луком и перцем. Добавьте ореховую заправку. При необходимости посолите салат по вкусу.
  8. Тщательно перемешайте руками, чтобы заправка равномерно распределилась.
  9. Переложите салат в контейнер и храните в холодильнике. Он может храниться до нескольких недель.
