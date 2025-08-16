Навіть господині з досвідом не знають цього рецепта: найсмачніший салат з зелених помідорів

Ідеальна страва, щоб різноманітити меню

Якщо у вас назбиралося зелених помідорів і ви не знаєте, що з ними робити, цей рецепт стане у пригоді. Салат з зелених помідорів з цибулею та перцем виходить пікантний, з легкою кислинкою і дуже ароматний завдяки горіховій заправці та спеціям. Його зручно приготувати про запас — у холодильнику він зберігається кілька тижнів.

Рецептом салату поділились на YouTube-каналі "Смаколик.юа".

Інгредієнти:

2 кг зелених помідорів

6 цибулин

4 болгарські перці

2 ст.л солі

125 г волоських горіхів

1-2 перці чилі

2-3 зубчики часнику

4 ст.л олії

3-4 ст.л оцту

1 ст.л чорного перцю

1 ст.л хмелі-сунелі

сіль на смак

Як приготувати салат з зелених помідорів