Навіть господині з досвідом не знають цього рецепта: найсмачніший салат з зелених помідорів

Наталя Граковська
Цей салат зберігається дуже довго
Цей салат зберігається дуже довго. Фото Скріншот YouTube

Ідеальна страва, щоб різноманітити меню

Якщо у вас назбиралося зелених помідорів і ви не знаєте, що з ними робити, цей рецепт стане у пригоді. Салат з зелених помідорів з цибулею та перцем виходить пікантний, з легкою кислинкою і дуже ароматний завдяки горіховій заправці та спеціям. Його зручно приготувати про запас — у холодильнику він зберігається кілька тижнів.

Рецептом салату поділились на YouTube-каналі "Смаколик.юа".

Інгредієнти:

  • 2 кг зелених помідорів
  • 6 цибулин
  • 4 болгарські перці
  • 2 ст.л солі
  • 125 г волоських горіхів
  • 1-2 перці чилі
  • 2-3 зубчики часнику
  • 4 ст.л олії
  • 3-4 ст.л оцту
  • 1 ст.л чорного перцю
  • 1 ст.л хмелі-сунелі
  • сіль на смак

Як приготувати салат з зелених помідорів

  1. Наріжте помідори не надто товстими напівкільцями, перекладіть у глибоку миску, додайте приблизно 2 столові ложки солі. Ретельно вимішайте руками, щоб сіль рівномірно розподілилася. Залиште настоятися на 4-5 годин при кімнатній температурі.
  2. Цибулю наріжте тонкими напівкільцями, а перець — соломкою.
  3. Розігрійте сковорідку з невеликою кількістю олії. Обсмажуйте цибулю, періодично помішуючи, до м'якості та легкого золотистого кольору.
  4. Додайте нарізаний болгарський перець і смажте до його м'якості.
  5. Зніміть овочі з вогню та охолодіть.
  6. У чашу блендера покладіть горіхи, часник, чорний перець, хмелі-сунелі, за бажання червоний перець, додайте олію та оцет. Перебийте всі інгредієнти до отримання однорідної пастоподібної маси.
  7. Через 4-5 годин гарненько відіжміть помідори від утвореного соку. З'єднайте помідори з охолодженою цибулею та перцем. Додайте горіхову заправку. За потреби посоліть салат до свого смаку.
  8. Ретельно перемішайте руками, щоб заправка рівномірно розподілилася.
  9. Перекладіть салат у контейнер і зберігайте в холодильнику. Він може зберігатися до декількох тижнів.
