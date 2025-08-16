Навіть господині з досвідом не знають цього рецепта: найсмачніший салат з зелених помідорів
Ідеальна страва, щоб різноманітити меню
Якщо у вас назбиралося зелених помідорів і ви не знаєте, що з ними робити, цей рецепт стане у пригоді. Салат з зелених помідорів з цибулею та перцем виходить пікантний, з легкою кислинкою і дуже ароматний завдяки горіховій заправці та спеціям. Його зручно приготувати про запас — у холодильнику він зберігається кілька тижнів.
Рецептом салату поділились на YouTube-каналі "Смаколик.юа".
Інгредієнти:
- 2 кг зелених помідорів
- 6 цибулин
- 4 болгарські перці
- 2 ст.л солі
- 125 г волоських горіхів
- 1-2 перці чилі
- 2-3 зубчики часнику
- 4 ст.л олії
- 3-4 ст.л оцту
- 1 ст.л чорного перцю
- 1 ст.л хмелі-сунелі
- сіль на смак
Як приготувати салат з зелених помідорів
- Наріжте помідори не надто товстими напівкільцями, перекладіть у глибоку миску, додайте приблизно 2 столові ложки солі. Ретельно вимішайте руками, щоб сіль рівномірно розподілилася. Залиште настоятися на 4-5 годин при кімнатній температурі.
- Цибулю наріжте тонкими напівкільцями, а перець — соломкою.
- Розігрійте сковорідку з невеликою кількістю олії. Обсмажуйте цибулю, періодично помішуючи, до м'якості та легкого золотистого кольору.
- Додайте нарізаний болгарський перець і смажте до його м'якості.
- Зніміть овочі з вогню та охолодіть.
- У чашу блендера покладіть горіхи, часник, чорний перець, хмелі-сунелі, за бажання червоний перець, додайте олію та оцет. Перебийте всі інгредієнти до отримання однорідної пастоподібної маси.
- Через 4-5 годин гарненько відіжміть помідори від утвореного соку. З'єднайте помідори з охолодженою цибулею та перцем. Додайте горіхову заправку. За потреби посоліть салат до свого смаку.
- Ретельно перемішайте руками, щоб заправка рівномірно розподілилася.
- Перекладіть салат у контейнер і зберігайте в холодильнику. Він може зберігатися до декількох тижнів.