Готовится просто – получается вкусно: рецепт теплого салата из кабачков и баклажанов с ореховым соусом (видео)

Теплый салат с кабачками и баклажанами обязательно привлечет всех гостей за столом

Кабачки и баклажаны – два летних овоща, которые идеально сочетаются между собой в разнообразных блюдах. Кабачки отличаются нежной текстурой и мягким вкусом, из них готовят запеканки, оладьи, рагу и рулеты. Баклажаны же имеют более насыщенный вкус и часто используются в печеных, жареных или тушеных блюдах.

А сегодня мы предлагаем объединить эти овощи в теплом салате с пикантным ореховым соусом — полезное и вкусное блюдо, которое подойдет и к обеду, и к ужину. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "viktoria_radostnaya".

Как приготовить теплый салат из баклажанов и кабачков

Ингредиенты:

кабачки

баклажаны

перец сладкий

специи – перец, соль

лук фиолетовый

фета

помидор

гранат

Соус:

30 г любимых орехов

пучок петрушки или кинзы

1 ст. л. яблочного уксуса

1 ч. л. масла

перец по вкусу

Способ приготовления:

1.Нарезать пол кабачка и баклажан кубиками, посолить, добавить любимые специи и нарезанный сладкий перец. Запекать 20 минут при 180–190°C в духовке или аэрогриле.

2.Перебить все ингредиенты для соуса в блендере до однородности.

3.Нарезать фиолетовый лук полукольцами, добавить нарезанный томат и 80 г феты.

4.Добавить горсть зерен граната, готовые запеченные овощи, полить соусом и перемешать.