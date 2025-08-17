Готовится просто – получается вкусно: рецепт теплого салата из кабачков и баклажанов с ореховым соусом (видео)
Теплый салат с кабачками и баклажанами обязательно привлечет всех гостей за столом
Кабачки и баклажаны – два летних овоща, которые идеально сочетаются между собой в разнообразных блюдах. Кабачки отличаются нежной текстурой и мягким вкусом, из них готовят запеканки, оладьи, рагу и рулеты. Баклажаны же имеют более насыщенный вкус и часто используются в печеных, жареных или тушеных блюдах.
А сегодня мы предлагаем объединить эти овощи в теплом салате с пикантным ореховым соусом — полезное и вкусное блюдо, которое подойдет и к обеду, и к ужину. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "viktoria_radostnaya".
Как приготовить теплый салат из баклажанов и кабачков
Ингредиенты:
- кабачки
- баклажаны
- перец сладкий
- специи – перец, соль
- лук фиолетовый
- фета
- помидор
- гранат
Соус:
- 30 г любимых орехов
- пучок петрушки или кинзы
- 1 ст. л. яблочного уксуса
- 1 ч. л. масла
- перец по вкусу
Способ приготовления:
1.Нарезать пол кабачка и баклажан кубиками, посолить, добавить любимые специи и нарезанный сладкий перец. Запекать 20 минут при 180–190°C в духовке или аэрогриле.
2.Перебить все ингредиенты для соуса в блендере до однородности.
3.Нарезать фиолетовый лук полукольцами, добавить нарезанный томат и 80 г феты.
4.Добавить горсть зерен граната, готовые запеченные овощи, полить соусом и перемешать.