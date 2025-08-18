Укр

Помидоры на зиму: классический рецепт с уксусом и ароматными специями (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
Читати українською
Автор
Яркие, самые вкусные, кисло-сладкие, на закуску
Яркие, самые вкусные, кисло-сладкие, на закуску. Фото youtube.com

Идеальное дополнение к вареному, запеченному или жареному картофелю

Помидоры – один из самых любимых овощей украинцев. Их запекают, тушат, добавляют в салаты, варят из них сочные соусы и, конечно, заготавливают на зиму. Например, многие хозяйки обожают сочные помидоры без уксуса на зиму, которые получаются нежными и деликатными.

Но сегодня мы предлагаем несколько иной, не менее вкусный способ – ароматные маринованные помидоры с минимумом уксуса, хорошо сохраняющиеся и имеющие сбалансированный вкус. Рецептом с нами поделились на YouTube-канале "Сельская хозяйка".

Как приготовить помидоры

Ингредиенты:

  • помидоры – 10 шт.;
  • перец душистый – 3 шт.;
  • перец черный горошком – 8–10 шт.;
  • чеснок – 3 зубчика;
  • лавровый лист – 1–2 шт.;
  • вода – 1 л;
  • соль – 1 ст. л. или 30 г;
  • сахар – 4 ст. л. или 80–100 г;
  • уксус – 4 ст. л. или 50 мл.

Способ приготовления:

  1. Простерилизовать банки и крышки удобным способом.
  2. Помыть помидоры, наколоть зубочисткой в нескольких местах, выложить в банки.
  3. Добавить в каждую банку специи: чеснок, лавровый лист, душистый и черный перец.
  4. Вскипятить воду, добавить соль и сахар, размешать до растворения, влить уксус.
  5. Залить помидоры горячим маринадом, накрыть крышками.
  6. Простерилизовать банки (10–15 мин), закатать, перевернуть и укутать до охлаждения.
Теги:
#Помидоры #Маринад #Готовим дома