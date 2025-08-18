Помидоры на зиму: классический рецепт с уксусом и ароматными специями (видео)

Идеальное дополнение к вареному, запеченному или жареному картофелю

Помидоры – один из самых любимых овощей украинцев. Их запекают, тушат, добавляют в салаты, варят из них сочные соусы и, конечно, заготавливают на зиму. Например, многие хозяйки обожают сочные помидоры без уксуса на зиму, которые получаются нежными и деликатными.

Но сегодня мы предлагаем несколько иной, не менее вкусный способ – ароматные маринованные помидоры с минимумом уксуса, хорошо сохраняющиеся и имеющие сбалансированный вкус. Рецептом с нами поделились на YouTube-канале "Сельская хозяйка".

Как приготовить помидоры

Ингредиенты:

помидоры – 10 шт.;

перец душистый – 3 шт.;

перец черный горошком – 8–10 шт.;

чеснок – 3 зубчика;

лавровый лист – 1–2 шт.;

вода – 1 л;

соль – 1 ст. л. или 30 г;

сахар – 4 ст. л. или 80–100 г;

уксус – 4 ст. л. или 50 мл.

Способ приготовления: