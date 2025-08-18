Помидоры на зиму: классический рецепт с уксусом и ароматными специями (видео)
-
-
Идеальное дополнение к вареному, запеченному или жареному картофелю
Помидоры – один из самых любимых овощей украинцев. Их запекают, тушат, добавляют в салаты, варят из них сочные соусы и, конечно, заготавливают на зиму. Например, многие хозяйки обожают сочные помидоры без уксуса на зиму, которые получаются нежными и деликатными.
Но сегодня мы предлагаем несколько иной, не менее вкусный способ – ароматные маринованные помидоры с минимумом уксуса, хорошо сохраняющиеся и имеющие сбалансированный вкус. Рецептом с нами поделились на YouTube-канале "Сельская хозяйка".
Как приготовить помидоры
Ингредиенты:
- помидоры – 10 шт.;
- перец душистый – 3 шт.;
- перец черный горошком – 8–10 шт.;
- чеснок – 3 зубчика;
- лавровый лист – 1–2 шт.;
- вода – 1 л;
- соль – 1 ст. л. или 30 г;
- сахар – 4 ст. л. или 80–100 г;
- уксус – 4 ст. л. или 50 мл.
Способ приготовления:
- Простерилизовать банки и крышки удобным способом.
- Помыть помидоры, наколоть зубочисткой в нескольких местах, выложить в банки.
- Добавить в каждую банку специи: чеснок, лавровый лист, душистый и черный перец.
- Вскипятить воду, добавить соль и сахар, размешать до растворения, влить уксус.
- Залить помидоры горячим маринадом, накрыть крышками.
- Простерилизовать банки (10–15 мин), закатать, перевернуть и укутать до охлаждения.