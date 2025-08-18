Помідори на зиму: класичний рецепт з оцтом і духмяними спеціями (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Ідеальне доповнення до вареної, запеченої або смаженої картоплі
Помідори — один із найулюбленіших овочів українців. Їх запікають, тушкують, додають у салати, варять з них соковиті соуси та, звісно, заготовляють на зиму. Наприклад, багато господинь обожнюють соковиті помідори без оцту на зиму, які виходять ніжними та делікатними.
Але сьогодні ми пропонуємо трохи інший, не менш смачний спосіб — ароматні мариновані помідори з мінімумом оцту, які гарно зберігаються і мають збалансований смак. Рецептом з нами поділилися на YouTube-каналі "Сільська господиня".
Як приготувати мариновані помідори
Інгредієнти:
- помідори – 10 шт.;
- перець духмяний – 3 шт.;
- перець чорний горошком – 8–10 шт.;
- часник – 3 зубчики;
- лавровий лист – 1–2 шт.;
- вода – 1 л;
- сіль – 1 ст. л. або 30 г;
- цукор – 4 ст. л. або 80–100 г;
- оцет – 4 ст. л. або 50 мл.
Спосіб приготування:
- Простерилізувати банки та кришки зручним способом.
- Помити помідори, наколоти зубочисткою в кількох місцях, викласти в банки.
- Додати в кожну банку спеції: часник, лавровий лист, духмяний та чорний перець.
- Закип’ятити воду, додати сіль і цукор, розмішати до розчинення, влити оцет.
- Залити помідори гарячим маринадом, накрити кришками.
- Простерилізувати банки (10–15 хв), закатати, перевернути й укутати до охолодження.